В Великобритании добровольцы согласились на заражение коронавирусом

В Великобритании более двадцати тысяч волонтеров согласились принять участие в программе по разработке вакцины от коронавируса за оплату в 4400 долларов, сообщает газета The Wall Street Journal.

При этом отмечается, что обычно на участие в таких экспериментах регистрируются несколько человек в день, однако после проведения рекламной кампании к проекту привлекли большое количество людей. Испытуемые будут находиться в изоляции под наблюдением врачей до полного излечения.

По данным газеты The Sun, одновременно 24 добровольца в лаборатории в восточном Лондоне получат дозу менее опасной формы Covid-19, вызывающей легкую форму респираторного заболевания. Испытания начнутся после того, как компания, которая контролирует проведение карантина в инновационном центре Queen Mary BioEnterprises в Уайтчепеле, получит разрешение от Агентства по регулированию лекарственных средств и продукции здравоохранения.

Эксперт по вирусологии, профессор Джон Оксфорд пояснил, что испытуемые будут иметь симптомы кашля или простуды, которые моделируют Covid-19. "Если удастся получить результат на ослабленном вирусе, скорее всего, это сработает и в реальных условиях".

Между тем в Великобритании зафиксировано 3269 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 183 человека умерли от болезни, информирует Национальная служба здравоохранения. В целях предотвращения распространения вируса в стране закрыты большинство общественных учреждений, включая пабы, рестораны, кинотеатры и спортзалы.