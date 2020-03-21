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21.03.2020 08:05
Рубрика: Видео

Видео: грузовик с прицепом не вписался в разворот и перекрыл дорогу

Текст: Вадим Давыденко

Даже просто смотреть это видео на YouTube, сидя дома в удобном кресле и прихлебывая чай, и то некомфортно - терпения не хватит. Очень уж медлителен и неповоротлив герой этого ролика, водитель грузовика с прицепом, создавший пробку на ровном месте. А ведь это еще в ускоренном режиме воспроизводится.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Все началось с того, что на Т-образном перекрестке шофер свернул влево вместо того, чтобы ехать прямо. Спустя пару секунд он понял свою ошибку и попытался ее тут же исправить, начав разворот на 180 градусов с заездом на парковку перед магазином. Половину маневра, поворот на 90 градусов, он совершил без сучка, без задоринки, благо, что парковка была пуста. Но повернуть еще на 90 не позволила узкая обочина на встречной полосе и прицеп, которому мешал придорожный столб.

Тут-то и началось самое интересное. С помощью двух добровольцев-дальнобойщиков (водительская взаимовыручка это вам не шутки) шофер сделал невозможное. Он отцепил прицеп, отъехал, развернулся передом, протянул прицеп чуть вперед, чтобы было удобнее выезжать, еще раз отъехал и развернулся, снова присоединил прицеп и лишь после этого уехал.

Вся эта эпопея длилась около получаса (съемка, напомним, ускоренная) и лишь отсутствие звука на этом видео не позволяет нам прочувствовать весь накал эмоций застрявших во внезапной пробке автомобилистов.

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#видео #авто