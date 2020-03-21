Видео: на шоу по сжиганию шин водитель чуть не спалил Lamborghini Huracan

"Лайк! Полцарства за лайк!" - так сейчас живут и мыслят видеоблогеры по всему миру, готовые на что угодно ради сиюминутной популярности, ради попадания в топы просмотров и цитирования. В этой системе ценностей и элитный спорткар - не цена, да и жизнь и здоровье самого блогера, наверное.

На шоу по сжиганию шин (англ. - burnout) блогеры с канала Hoonigan изрядно повеселили публику эффектным дрифтингом на Lamborghini Huracan. Спорткар выписывал на полигоне кольца, восьмерки и спирали, окруженный дымом выхлопа и стайкой круживших над ним квадрокоптеров. Публика была в восторге, ревела, свистела, но не аплодировала, так как руки у всех были заняты телефонами и смартфонами. Сотни гигабайт видео ежесекундно уходили в Сеть.

Изюминкой шоу стал burnout, возможно даже внеплановый, абсолютно случайный. В какой-то момент круживший по площадке Huracan уперся носом в ограждающий бортик и водитель решил сымпровизировать: нажал на педаль газа и колеса яростно завизжали, вращаясь на месте и порождая клубы дыма. А через несколько секунд резина нагрелась до критической температуры и задние шины вспыхнули. И когда, казалось, огонь охватит всю машину и вот-вот взорвется перегретый бак, водитель нажал на тормоз и пламя стихло само. Похоже, у этого парня нервы даже не стальные, а из супертугоплавкого молибдена или тантала или рения.

Интересно, окупили ли те 40 тысяч просмотров на YouTube нанесенный машине ущерб?