ВОЗ: Более 24 тысяч человек в мире за сутки заразились коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 24,2 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа, умер 1061 человек. Такие данные содержатся в ежедневном отчете организации, опубликованном в пятницу вечером.

Общее число случаев заражения в мире превысило 234 тысячи, из которых 104,6 тысячи зафиксированы в Европе, пишет ТАСС. Число летальных исходов увеличилось до 9,8 тысячи, из которых более половины приходится на европейские страны.

Что же касается Китая, откуда началось распространение коронавируса, то, по последним данным, количество инфицированных на материковой части КНР составляет 81,3 тысячи. Жертвами вируса стали 3253 пациента.

За сутки в России зарегистрировано 54 случая коронавирусной инфекции, такие данные приводит Роспотребнадзор. Больше всего заболевших в Москве - 33 человека. Всего в России сейчас 253 случая коронавирусной инфекции. Под медицинским наблюдением находятся 27,5 тысячи человек.