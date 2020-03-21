WSJ сообщила о планируемом нефтяном альянсе США с Саудовской Аравией

В США рассматривают возможность создания альянса с Саудовской Аравией для регулирования цен на нефть. Об этом сообщило американское издание издание The Wall Street Journal.

План пока еще не одобрен Белым домом, отмечает WSJ. По данным газеты, в Министерстве энергетики США рассчитывают склонить Саудовскую Аравию к выходу из ОПЕК. Такой шаг, считают в США, позволит сдержать обвал нефтяных цен и ослабить партнерство Саудовской Аравии с Россией.

При этом рассматриваются несколько вариантов нефтяного союза. По одному из них, предполагается использование национальных запасов нефти.

Ранее в марте страны ОПЕК+ не смогли согласовать изменение параметров соглашения либо сокращение добычи нефти. В итоге соглашение не было продлено. Саудовская Аравия настаивала на дополнительном сокращении добычи, но с этим не согласилась Россия, которая предлагала сохранить действующие условия.

В результате с 1 апреля сделка перестанет действовать. После этого Саудовская Аравия объявила об увеличении добычи и снижении цен. Это привело к обвалу нефтяных котировок на мировых рынках более, чем в два раза.