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21.03.2020 16:25
Рубрика: Экономика

WSJ сообщила о планируемом нефтяном альянсе США с Саудовской Аравией

Текст: Евгений Гайва

В США рассматривают возможность создания альянса с Саудовской Аравией для регулирования цен на нефть. Об этом сообщило американское издание издание The Wall Street Journal.

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План пока еще не одобрен Белым домом, отмечает WSJ. По данным газеты, в Министерстве энергетики США рассчитывают склонить Саудовскую Аравию к выходу из ОПЕК. Такой шаг, считают в США, позволит сдержать обвал нефтяных цен и ослабить партнерство Саудовской Аравии с Россией.

При этом рассматриваются несколько вариантов нефтяного союза. По одному из них, предполагается использование национальных запасов нефти.

Ранее в марте страны ОПЕК+ не смогли согласовать изменение параметров соглашения либо сокращение добычи нефти. В итоге соглашение не было продлено. Саудовская Аравия настаивала на дополнительном сокращении добычи, но с этим не согласилась Россия, которая предлагала сохранить действующие условия.

В результате с 1 апреля сделка перестанет действовать. После этого Саудовская Аравия объявила об увеличении добычи и снижении цен. Это привело к обвалу нефтяных котировок на мировых рынках более, чем в два раза.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире США В мире Ближний Восток Саудовская Аравия Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках

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