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21.03.2020,  
10:53
Текст:  Николай Грищенко

Затонувшая подлодка ВМС США найдена около острова Оаху

Фото: US National Archives Фото: US National Archives
Фото: US National Archives

В США группа исследователей по поиску затонувших кораблей обнаружила около гавайского острова Оаху подлодку SS-415 Stickleback, которая затонула 28 мая 1958 года. Субмарина лежит на глубине 300 метров.

Фото: U.S. Navy/wikipedia.org
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Как сообщает издание Live Science, подлодка ушла на дно после столкновения с эсминцем Silverstein. Команда субмарины смогла эвакуироваться через торпедные аппараты.

Глава отдела подводной археологии NHHC Роберт Нейланд сказал, что удалось сделать подводное видео и детальное 3D-изображение затонувшего судна. Субмарина находится в хорошем состоянии.

"Вы можете прочитать название, вы можете увидеть номера, это замечательно", - сказал Нейланд.

Дальнейшие исследования субмарины будут проводить водолазы ВМС США.

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