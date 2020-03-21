Затонувшая подлодка ВМС США найдена около острова Оаху

В США группа исследователей по поиску затонувших кораблей обнаружила около гавайского острова Оаху подлодку SS-415 Stickleback, которая затонула 28 мая 1958 года. Субмарина лежит на глубине 300 метров.

Как сообщает издание Live Science, подлодка ушла на дно после столкновения с эсминцем Silverstein. Команда субмарины смогла эвакуироваться через торпедные аппараты.

Глава отдела подводной археологии NHHC Роберт Нейланд сказал, что удалось сделать подводное видео и детальное 3D-изображение затонувшего судна. Субмарина находится в хорошем состоянии.

"Вы можете прочитать название, вы можете увидеть номера, это замечательно", - сказал Нейланд.

Дальнейшие исследования субмарины будут проводить водолазы ВМС США.