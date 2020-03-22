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22.03.2020 16:33
Рубрика: В мире

Антивирусные меры привели к восстанию в тюрьме на Шри-Ланке

Текст: Константин Волков

Два человека были убиты в тюрьме ланкийского города Анурадхапура, еще четверо пострадали. Это случилось в ходе подавления бунта, вызванного введением более жестких мер по борьбе с коронавирусом. В частности, из-за пандемии руководство пенитенциарного заведения запретило заключенным свидания с родными, сообщает местное издание ColomboPage.

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Чтобы предотвратить подобное, в Анурадхапуру была направлена специальная оперативная группа полиции.

В итальянских тюрьмах беспорядки по аналогичным причинам произошли еще в начале марта. В ходе столкновений погибли минимум шесть человек, пострадали более пятидесяти. Причем в некоторых случаях заключенные успели настолько повредить тюремные помещения, что их пришлось срочно перемещать в любые более-менее подходящие для этих целей локации. Власти пообещали освободить досрочно тех, кому осталось сидеть менее 18 месяцев. Но, по мнению правозащитников, это не решит ситуацию, учитывая переполненность итальянских пенитенциарных заведений.

Вопросом, как быть с заключенными в условиях пандемии, обеспокоены власти в большинстве стран мира. В США на прошлой неделе в округе Лос-Анджелес из мест лишения свободы было отпущено 600 человек - всего в округе насчитывается порядка 22 тысяч заключенных. Также заключенных стали освобождать в Кливленде, штате Огайо и Нью-Йорке.

В субботу первый случай коронавируса был зафиксирован в лечебном центре управления исправительных учреждений штата Массачусетс, где содержатся "сексуально опасные преступники".

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