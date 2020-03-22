Белоусов назвал ответственных за резкое падение цен на нефть

Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+. "Это исключительно инициатива наших арабских партнеров", - рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью программе "Вести в субботу" на канале "Россия-1".

По его словам, даже у нефтяных компаний, которые объективно заинтересованы в рынках, не было позиций, что надо разрывать соглашение ОПЕК+ и выходить из договоренностей, пишет ТАСС. Белоусов пояснил, что базовой идеей было сохранение соглашения еще на год. "Но арабские партнеры повели себя по-другому", - резюмировал он.

Белоусов также спрогнозировал рост цен на нефть до 35 долларов за баррель. "Есть оценки, в том числе нашего Минэнерго, что она еще выше будет, за 40 долларов. Ну, будущее покажет, кто прав", - добавил первый вице-премьер.

Напомним, на переговорах в Вене шестого марта участники соглашения о сокращении добычи нефти не смогли договориться о дальнейших совместных действиях. Россия предлагала продлить сделку до конца второго квартала 2020 года, чтобы точно оценить последствия для мировой экономики в результате пандемии коронавируса. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), выступила за дополнительное сокращение добычи нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки с первого апреля до конца 2020 года. Стороны к соглашению не пришли. С апреля этого года участники ОПЕК+ больше не имеют обязательств по сокращению добычи.

В течение недели после развала сделки о намерениях резко увеличить добычу и предоставлении скидок на свою нефть заявили Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Нигерия и ОАЭ.