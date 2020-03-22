Новости

Белоусов назвал ответственных за резкое падение цен на нефть 02:41
В Италии закроют все предприятия, не производящие товары первой необходимости 02:14
В Мексике разбился вертолет министерства ВМФ 02:06
Россия успешно вывела на орбиту 34 спутника OneWeb 01:56
Коронавирус впервые выявлен еще в двух странах Африки 01:40
Экс-президент "Реала" умер от коронавируса 01:02
В Боливии ввели общенациональный карантин и отменили президентские выборы 00:15
В Швейцарии разработали интернет-анкету для защиты от COVID-19 21.03.2020
"Аэрофлот" приостанавливает полеты еще в восемь стран 21.03.2020
Трамп предложил Ким Чен Ыну объединить усилия в борьбе с коронавирусом 21.03.2020
Дибала и его девушка заразились коронавирусом 21.03.2020
Вдове Юрия Любимова после ДТП потребуется еще одна операция 21.03.2020
Кабмину представят предложения о развитии газификации населенных пунктов 21.03.2020
СМИ сообщили о госпитализации Народной артистки России Нины Руслановой 21.03.2020
Чудо техники. УАЗ с двигателем от самолета 21.03.2020
Вышел новый трейлер сериала HBO "Беги" 21.03.2020
В Госдуме поддержали закрытие фитнес-клубов в Москве 21.03.2020
В НАО по факту крушения вертолета возбудили уголовное дело 21.03.2020
На Кубани в ДТП погибли три человека, еще двое пострадали 21.03.2020
Банк России запустил обновленный официальный сайт 21.03.2020
В Германии хотят разрешить отслеживать граждан в условиях пандемии 21.03.2020
За сутки в Италии от коронавируса погибли 793 человека 21.03.2020
ФХР прокомментировала отмену чемпионата мира по хоккею 2020 года 21.03.2020
В Чехии начали штрафовать за выход на улицу без защитной маски 21.03.2020
В Анапе два человека погибли при пожаре в частном доме 21.03.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем заменить антисептики против коронавируса
Чем заменить антисептики против коронавируса
Как техникумы и колледжи могут организовать онлайн-обучение
Как техникумы и колледжи могут организовать онлайн-обучение
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
22.03.2020 02:41
Рубрика: Экономика

Белоусов назвал ответственных за резкое падение цен на нефть

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+. "Это исключительно инициатива наших арабских партнеров", - рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью программе "Вести в субботу" на канале "Россия-1".

Фото: iStock
WSJ сообщила о планируемом нефтяном альянсе США с Саудовской Аравией

По его словам, даже у нефтяных компаний, которые объективно заинтересованы в рынках, не было позиций, что надо разрывать соглашение ОПЕК+ и выходить из договоренностей, пишет ТАСС. Белоусов пояснил, что базовой идеей было сохранение соглашения еще на год. "Но арабские партнеры повели себя по-другому", - резюмировал он.

Белоусов также спрогнозировал рост цен на нефть до 35 долларов за баррель. "Есть оценки, в том числе нашего Минэнерго, что она еще выше будет, за 40 долларов. Ну, будущее покажет, кто прав", - добавил первый вице-премьер.

Напомним, на переговорах в Вене шестого марта участники соглашения о сокращении добычи нефти не смогли договориться о дальнейших совместных действиях. Россия предлагала продлить сделку до конца второго квартала 2020 года, чтобы точно оценить последствия для мировой экономики в результате пандемии коронавируса. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), выступила за дополнительное сокращение добычи нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки с первого апреля до конца 2020 года. Стороны к соглашению не пришли. С апреля этого года участники ОПЕК+ больше не имеют обязательств по сокращению добычи.

В течение недели после развала сделки о намерениях резко увеличить добычу и предоставлении скидок на свою нефть заявили Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Нигерия и ОАЭ.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Вице-премьеры Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках Цена на нефть

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Число инфицированных коронавирусом в России превысило 300 человек
В комитете ГД поддержали идею о внеочередной индексации пенсий и зарплат
В НАО разбился вертолет, погиб пилот
МИД отверг инсинуации об использовании РФ "энергетического оружия"
Как грамотно поменять своего мобильного оператора
Покупателям деревянных домов готовят субсидии