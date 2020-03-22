Безумные "Нивы": тюнинговые проекты Lada 4x4, которые продаются в России

Есть ощущение, что тюнинг обрел в России второе дыхание. С поголовным распространением социальных сетей и всевозможных автомобильных блогов и влогов, имеющие деньги и возможности автовладельцы повально увлеклись постройкой уникальных автопроектов с показом их в Сети. Чего стоит один гусеничный Bentley блогера Константина Заруцкого, который засветился, кажется, на всех экранах, включая BBC. Ну а больше всего интересно то, что авторы не чураются и отечественных автомобилей, вкладывая в них порой безумные деньги. Мы отобрали семерку самых невероятных проектов на базе классической "Нивы", которые выставлены на продажу в России.

Почему же авторы избавляются от своих детищ, в которые вложено столько сил и средств? Собственно, владельцы тюнинговых автомобилей чаще всего не скрывают, что занимались постройкой уникальной машины ради самого процесса. Жизненный цикл таких автомобилей нередко состоит в тусовочных покатушках, участиях в автошоу и фестивалях, иногда даже победах в автоконкурсах и, конечно, сетевом хайпе. После этого хозяин нередко теряет интерес к "игрушке", выставляя ее на продажу, чтобы вложить деньги в новый проект, новый этап вирусных роликов и фотографий в "инсте".

Наш ответ Gelandewagen 6x6 за 300 000 рублей

Фото: скриншот с avito.ru

Мастера из тольяттинского автосервиса очень серьезно подошли к вопросу и из пикапа "Нивы" 1994 года выпуска за полгода смастерили наш ответ "Гелику 6х6". Машине даже посвятили сюжет на местном телевидении. Сначала строилась "Нива" как техничка для команды по мотокроссу.

От первоисточника осталась по сути одна кабина. Двигатель заменен на форсированный агрегат ЗМЗ-406 объемом 2.3 мощностью 170 л.с., коробка передач от "Газели". Установлены блокировки мостов и электронное управление раздаточной коробкой. Задний мост - "лентяй". Снаружи на машину установлена масса внедорожного оборудования.

Главная проблема - технические изменения не внесены в ПТС, а значит, по сути, внедорожнику заказан выезд на дороги общего пользования. Именно поэтому и цена для такого проекта, можно сказать, копеечная.

"Нива" на 22-х "катках"

Фото: скриншот с auto.ru

Максимум эффекта за минимум денег. Не очень сложный тюнинговый проект почти новой "Нивы" 2018 года выпуска. Главный вау-эффект достигается за счет сложной покраски и, конечно, внедрения огромных 22-дюймовых колес с низкопрофильной резиной.

До кучи на машине заменена вся оптика на светодиодную, установлены расширители колесных арок, а кузов завернут в пленку. Внутри установлена хорошая акустика с подиумами в дверях. Хозяин Сергей из Москвы уверяет, что родной пробег на машине не превышает 6000 км. Цена за эффектную "Ниву" не очень большая - 555 555 рублей.

"Нива" на гусеницах

Фото: скриншот с auto.ru

За 580 000 рублей можно стать обладателем отечественного внедорожника на гусеницах.

Собственно, половину цены "Нивы" 2008 года с пробегом 90 тыс.км составляют как раз гусеничные механизмы. На машину установлен заводской комплект ВГД 1500 от компании Wheeltracks, который может купить любой желающий на любой внедорожник.

Кроме того, на "Ниву" установлен экспедиционный багажник, улучшенная "музыка" и сигнализация с автозапуском. Литые диски на зимней резине тоже имеются, но идут они в комплекте или нет, из объявления не очень понятно.

"Нива" для трофи

Фото: скриншот с auto.ru

Автолюбитель из солнечного Краснодара решил превратить свою "Ниву Урбан" 2015 года в покорителя бездорожья. Проект получился эффектным, правда, сама машина больше напоминает ходячую выставку внедорожного оборудования, чем реальный трофи-рейдовый инструмент. Например, помимо всего прочего в машину установлен сабвуфер, два усилителя и подиумы для динамиков, а также тент-маркиза - очевидно, незаменимые вещи при покорении бездорожья.

Так или иначе, а список доделок превышает 40 позиций. Среди самых серьезных - 5-сантиметровый лифт с установкой внедорожных колес Cooper, 10-тонная лебедка, пневмоподготовка под продувку и подкачку, тюнинг подвески, мостов, усиление кузова и прочих элементов. В комплекте с машиной идет все необходимое внедорожное оборудование, включая хай-джек.

К сожалению, хозяин ничего не написал про форсировку двигателя. Поскольку "Нива" с родным 83-сильным двигателем с большим усилием передвигается в стоковом состоянии, то можно только гадать, какую нагрузку испытывает хилый мотор после установки всего вышеперечисленного. Стоимость проекта - 750 000 рублей.

"Нива"-болотоход

Фото: скриншот с auto.ru

Уральский автолюбитель выставил на продажу редкую "Ниву" - снегоболотоход на огромных колесах низкого давления. Описания и истории к машине нет, за исключением того, что внедорожник 2009 года выпуска с пробегом 7000 км.

Представленный экземпляр с большой вероятностью - детище тольяттинской компании ПСА "Бронто", которая серийно занималась производством специальных автомобилей на базе вазовской техники. Кузов от "Нивы" устанавливался на раму через эластичные резиновые подушки. Уникальная проходимость обеспечивалась конструкцией эластичных тонкостенных шин сверхнизкого давления.

Стоимость непотопляемой "Нивы" - 800 000 рублей.

"ТурбоНива" с двигателем в 200 л.с.

Фото: скриншот с auto.ru

Один из самых масштабных тюнинг-проектов на базе "Нивы". Автолюбитель из Тамбова проделал колоссальную работу, превратив отечественный внедорожник в спорткар.

Собственно, главной переделке подверглась техническая часть. Двигатель получил турбонаддув, новые блок управления, распредвалы, выхлопную систему, систему питания, воздушную систему и прочие переделки. По словам хозяина, двигатель, питающийся теперь "сотым" бензином, показал на стенде отдачу в 200 лошадиных сил. (Каков ресурс форсированного движка, осталось за кадром).

На "ТурбоНиве" полностью переделана подвеска и тормозная система. Массу доработок получил интерьер, включая переделку передней панели под мультимедийную систему. Багажник почти полностью отдан под установку акустической системы.

Итоговая стоимость эксклюзивного проекта - 1 000 000 рублей.

"Нива" - гоночная легенда за 100 000 долларов

Фото: скриншот с auto.ru

Знаменитое среди реставраторов КБ Смирнова выставило на продажу исторический раллийный болид на базе "Нивы". Многократный призер мировых ралли-рейдов с 1983 по 1988 год, в том числе под управлением вице-чемпиона Формулы-1, шестикратного победителя "Ле Мана" и чемпиона "Дакара" Жаки Икс.

Один из 8 построенных и 4 сохранившихся экземпляров. Болид 1983 года выпуска имеет 1.8-литровый двигатель мощностью 180 лошадиных сил. Стоимость легенды - 7 900 000 рублей.