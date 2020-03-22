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22.03.2020 09:52
Рубрика: Экономика

Фитнес-центры переходят на работу в онлайн

Текст: Екатерина Петрова
Фитнес-центры, работа которых приостановлена с 21 марта по решению столичного Управления Роспотребнадзора, переведут тренировки в онлайн-режим. Об этом "РГ" сообщили в Ассоциации операторов фитнес-индустрии.
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Сегодня в России в фитнес-клубах занимается более 5 миллионов человек. Большинство из них - 58,5% - проживает в Москве и Санкт-Петербурге.

"Сейчас, по неофициальной статистике, 13% населения занимается спортом онлайн", - привела данные президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, основатель и глава сети World Gym в России Ольга Киселева.

Теперь на такие занятия будет сделан особый акцент. К разработке тренировок в онлайн-формате приступили игроки рынка не только в Москве, где насчитывается 1,8 тысячи фитнес-объектов, но и во всех российских регионах.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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По словам Киселевой, приостановка работы спортивных клубов сильно ударит по отрасли и ускорит банкротство некоторых ее участников. По данным Ассоциации, продажи уже упали на 70-95%.

Сейчас отрасль работает за счет кредитов. Спасением для индустрии может стать льготное кредитование и компенсация процентов по займам. Официальное обращение о господдержке к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину Ассоциация операторов фитнес-индустрии направила 18 марта 2020 года. Свои подписи под документом поставили более 4 тысяч российских операторов, владельцев и управляющих фитнес-клубов.

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