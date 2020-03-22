Россия ограничила авиасообщение с другими странами, оставив только рейсы в столицы и чартеры для вывоза россиян. Фото: REUTERS

22 марта

Предпринимаемых мер достаточно

Принимаемых в России мер для предупреждения распространения коронавирусной инфекции сейчас достаточно, и ужесточения карантина не планируется, сообщили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Россия ограничила полеты

Россия с 23 марта приостанавливает сообщение с другими странами за исключением рейсов из Москвы в столицы, сообщили в Росавиации. В том числе вводятся временные ограничения на полеты по таким массовым направлениям, как Турцию, Таиланд, Вьетнам.

Российские тесты имеют преимущества

Российские тест-системы для диагностики коронавируса обладают максимально возможной чувствительностью и выявляют единичные копии вируса, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "Данные подтверждены как с использованием живого вируса при лабораторных испытаниях, так и при исследовании на клиническом материале. Не уступают по чувствительности и специфичности мировым аналогам", - уточнили в ведомстве. С помощью российских средств диагностики были выявлены первые случаи заражения коронавирусом в Армении, Белоруссии, Киргизии и Узбекистане

21 марта

Россиян вывозят из-за рубежа

Российских граждан вывезут из Марокко и Филиппин спецрейсами, по предварительной информации, 23 и 25 марта. Об этом сообщили в Росавиации по итогам очередного заседания рабочей группы, созданной для возвращения россиян из зарубежных стран в условиях ограничения авиасообщения из-за распространения нового коронавируса. Россияне также возвращаются из Будапешта (Венгрия), Каира (Египет), Кишинева (Молдова), Лиссабона (Португалия), Ларнаки (Кипр), Тенерифе (Испания), отметили в Росавиации. Из стран, где сложилась самая сложная ситуация, - Болгарии, Венгрии, Индонезии, Испании, Кипра, Португалии, Сербии, Франции и Черногории - российские авиакомпании уже вывезли около 4 тысяч человек.

Антирекорд в Италии

В Италии за сутки от заболевания, вызванного новым коронавирусом, и его последствий скончалось 793 человека, сообщил ТАСС со ссылкой на главу департамента гражданской защиты Анджело Боррелли. Это новый антирекорд с момента начала эпидемии, жертвами которой в стране уже стали более 4,8 тысячи человек.

В Чехии штрафуют

В чешских городах есть первые случаи наложения крупного штрафа на лиц, вышедших на улицы без защитной маски, сообщил представитель полиции Чехии Томаш Курта. В частности, в городе Дечин за нарушение правила двум горожанам выписали штраф в размере около 430 долларов каждому.

20 марта

В Китае открывают достопримечательности

Эпидемия коронавируса в Китае пошла на спад, и для туристов стали вновь открывать достопримечательности, передает "Интерфакс" со ссылкой на издание The Telegraph. Но число посетителей в наиболее популярные места пока ограничивают. Например, в музей Шанхая за день пускают не более двух тысяч человек, а в Музей истории - не более трех тысяч. Кроме того, все посетители должны носить маски, у них проверяют температуру.

ВОЗ рекомендовала не курить

Отказ от курения, ограничение употребления алкоголя и физические упражнения помогут укрепить организм в условиях пандемии болезни, вызываемой коронавирусом. Такие советы озвучил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС. В ВОЗ также посоветовал совершать прогулки, если это не противоречит правилам, установленным местными властями в условиях пандемии. Но если нет возможности выходить на улицу, то упражнения нужно делать дома.

Новые данные о заболевших

Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России увеличилось до 367, сообщили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией. В том числе 61 случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен 22 марта. В штабе подчеркнули, что распространение инфекции в России вызвано завозом из стран Европы.

По данным Роспотребнадзора, 54 случая заражения было выявлено 20 марта, 53 случая - 21 марта.

В мире было зафиксировано 305 980 подтвержденных случаев заболевания новым коронавирусом.

Между тем медианный инкубационный период инфекционного заболевания COVID-19 в среднем составляет 5,1 дня, отметили в Роспотребнадзоре со ссылкой на результаты нового исследования Школы общественного здравоохранение им. Джона Хопкинса в Блумберге. Итоги работы подтвердили необходимость 14-дневного карантинного периода.