Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение с другими странами

"Росавиация сообщает, что в соответствии с поручением правительства РФ от 20 марта 2020 г. с 00:00 часов мск 23 марта 2020 года вводится временное ограничение на осуществление пассажирских авиаперевозок с территории РФ на территорию иностранных государств", - говорится в сообщении ведомства.
Ограничения авиасообщения с рядом стран уже были введены ранее. В частности, со странами Евросоюза, США, Великобританией, Швейцарией, Норвегией, ОАЭ. Теперь к ним добавляются Турция, Таиланд, Япония и другие страны.
Авиарейсы будут выполняться только в столицы ряда зарубежных государств. Также будут выполняться чартерные рейсы в эти страны и из них для вывоза россиян на родину.
Помимо вывозных чартеров, рейсы будут выполняться по следующим направлениям:
Австралия - Сидней
Австрия - Вена
Азербайджан - Баку
Албания - Тирана
Алжир - Алжир
Антигуа и Барбуда - Сент-Джонс
Аргентина - Буэнос-Айрес
Армения - Ереван
Афганистан - Кабул
Багамские Острова - Нассау
Бангладеш - Дакка
Барбадос - Бриджтаун
Бахрейн - Манама
Беларусь - Минск
Бельгия - Брюссель
Бенин - Порто-Ново
Болгария - София
Боливия - Ла-Пас
Босния и Герцеговина - Сараево
Бразилия - Рио-де-Жанейро
Бруней - Бандар-Сери-Бегаван
Буркина-Фасо - Уагадугу
Бутан - Тхимпху
Великобритания - Лондон
Венгрия - Будапешт
Венесуэла - Каракас
Вьетнам - Ханой
Габон - Либревиль
Гайана - Джорджтаун
Гамбия - Банжул
Гана - Аккра
Гватемала - Гватемала
Гвинейская Республика - Конакри
Германия - Берлин
Гондурас - Тегусигальпа
Греция - Афины
Грузия - Тбилиси
Дания - Копенгаген
Джибути - Джибути
Доминиканская Республика - Пунта-Кана
ДР Конго - Киншаса
Египет - Каир
Замбия - Лусака
Израиль - Тель-Авив
Индия - Нью-Дели
Индонезия - Денпасар
Иордания - Амман
Ирак - Багдад
Иран - Тегеран
Ирландия - Дублин
Исландия - Рейкьявик
Испания - Мадрид
Италия - Рим
Казахстан - Алма-Ата
Камбоджа - Пномпеень
Камерун - Яунде
Канада - Торонто
Катар - Доха
Кения - Найроби
Кипр - Ларнака
Киргизия - Бишкек
Китай - Пекин
Колумбия - Богота
Коста-Рика - Сан-Хосе
Кот-д'Ивуар - Ямусукро
Куба - Гавана
Кувейт - Эль-Кувейт
Латвия - Рига
Либерия - Монровия
Ливан - Бейрут
Литва - Вильнюс
Лихтенштейн - Вадуц
Люксембург - Люксембург
Маврикий - Порт-Луи
Мавритания - Нуакшот
Малайзия - Куала-Лумпур
Мальдивы - Мале
Мальта - Валлетта
Мексика - Канкун
Молдавия - Кишинёв
Монако - Монако
Монголия - Улан-Батор
Марокко - Касабланка
Намибия - Виндхук
Непал - Катманду
Нигерия - Абуджа
Нидерланды - Амстердам
Никарагуа - Манагуа
Новая Зеландия - Веллингтон
Норвегия - Осло
ОАЭ - Дубай
Оман - Маскат
Пакистан - Карачи
Палестина - Рамалла
Панама - Панама-Сити
Парагвай - Асунсьон
Перу - Лима
Польша - Варшава
Португалия - Лиссабон
Республика Конго - Браззавиль
Республика Корея - Сеул
Руанда - Кигали
Румыния - Бухарест
Сальвадор - Сан-Сальвадор
Сан-Марино - Сан-Марино
Саудовская Аравия - Джидда
Северная Македония - Скопье
Сейшельские Острова - Виктория
Сенегал - Дакар
Сент-Винсент и Гренадины - Кингстаун
Сент-Люсия - Кастри
Сербия - Белград
Сингапур - Сингапур
Словакия - Братислава
Словения - Любляна
Сомали - Могадишо
Судан - Хартум
Суринам - Парамарибо
США - Нью-Йорк
Таиланд - Бангкок
Танзания - Додома
Того - Ломе
Тринидад и Тобаго - Порт-оф-Спейн
Тунис - Энфида
Турция - Стамбул
Узбекистан - Ташкент
Уругвай - Монтевидео
Филиппины - Манила
Финляндия - Хельсинки
Франция - Париж
Хорватия - Загреб
ЦАР - Банги
Черногория - Подгорица
Чехия - Прага
Чили - Сантьяго
Швейцария - Женева
Швеция - Стокгольм
Шри-Ланка - Коломбо
Эквадор - Кито
Экваториальная Гвинея - Малабо
Эсватини - Мбабане
Эстония - Таллин
Эфиопия - Аддис-Абеба
Юар - Йоханнесбург
Ямайка - Кингстон
Япония - Токио