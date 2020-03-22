Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение с другими странами

Россия на фоне пандемии нового коронавируса с 23 марта ввела ограничения на авиасообщение еще с рядом стран, следует из сообщения Росавиации.

"Росавиация сообщает, что в соответствии с поручением правительства РФ от 20 марта 2020 г. с 00:00 часов мск 23 марта 2020 года вводится временное ограничение на осуществление пассажирских авиаперевозок с территории РФ на территорию иностранных государств", - говорится в сообщении ведомства.

Ограничения авиасообщения с рядом стран уже были введены ранее. В частности, со странами Евросоюза, США, Великобританией, Швейцарией, Норвегией, ОАЭ. Теперь к ним добавляются Турция, Таиланд, Япония и другие страны.

Авиарейсы будут выполняться только в столицы ряда зарубежных государств. Также будут выполняться чартерные рейсы в эти страны и из них для вывоза россиян на родину.

Помимо вывозных чартеров, рейсы будут выполняться по следующим направлениям:

Австралия - Сидней

Австрия - Вена

Азербайджан - Баку

Албания - Тирана

Алжир - Алжир

Антигуа и Барбуда - Сент-Джонс

Аргентина - Буэнос-Айрес

Армения - Ереван

Афганистан - Кабул

Багамские Острова - Нассау

Бангладеш - Дакка

Барбадос - Бриджтаун

Бахрейн - Манама

Беларусь - Минск

Бельгия - Брюссель

Бенин - Порто-Ново

Болгария - София

Боливия - Ла-Пас

Босния и Герцеговина - Сараево

Бразилия - Рио-де-Жанейро

Бруней - Бандар-Сери-Бегаван

Буркина-Фасо - Уагадугу

Бутан - Тхимпху

Великобритания - Лондон

Венгрия - Будапешт

Венесуэла - Каракас

Вьетнам - Ханой

Габон - Либревиль

Гайана - Джорджтаун

Гамбия - Банжул

Гана - Аккра

Гватемала - Гватемала

Гвинейская Республика - Конакри

Германия - Берлин

Гондурас - Тегусигальпа

Греция - Афины

Грузия - Тбилиси

Дания - Копенгаген

Джибути - Джибути

Доминиканская Республика - Пунта-Кана

ДР Конго - Киншаса

Египет - Каир

Замбия - Лусака

Израиль - Тель-Авив

Индия - Нью-Дели

Индонезия - Денпасар

Иордания - Амман

Ирак - Багдад

Иран - Тегеран

Ирландия - Дублин

Исландия - Рейкьявик

Испания - Мадрид

Италия - Рим

Казахстан - Алма-Ата

Камбоджа - Пномпеень

Камерун - Яунде

Канада - Торонто

Катар - Доха

Кения - Найроби

Кипр - Ларнака

Киргизия - Бишкек

Китай - Пекин

Колумбия - Богота

Коста-Рика - Сан-Хосе

Кот-д'Ивуар - Ямусукро

Куба - Гавана

Кувейт - Эль-Кувейт

Латвия - Рига

Либерия - Монровия

Ливан - Бейрут

Литва - Вильнюс

Лихтенштейн - Вадуц

Люксембург - Люксембург

Маврикий - Порт-Луи

Мавритания - Нуакшот

Малайзия - Куала-Лумпур

Мальдивы - Мале

Мальта - Валлетта

Мексика - Канкун

Молдавия - Кишинёв

Монако - Монако

Монголия - Улан-Батор

Марокко - Касабланка

Намибия - Виндхук

Непал - Катманду

Нигерия - Абуджа

Нидерланды - Амстердам

Никарагуа - Манагуа

Новая Зеландия - Веллингтон

Норвегия - Осло

ОАЭ - Дубай

Оман - Маскат

Пакистан - Карачи

Палестина - Рамалла

Панама - Панама-Сити

Парагвай - Асунсьон

Перу - Лима

Польша - Варшава

Португалия - Лиссабон

Республика Конго - Браззавиль

Республика Корея - Сеул

Руанда - Кигали

Румыния - Бухарест

Сальвадор - Сан-Сальвадор

Сан-Марино - Сан-Марино

Саудовская Аравия - Джидда

Северная Македония - Скопье

Сейшельские Острова - Виктория

Сенегал - Дакар

Сент-Винсент и Гренадины - Кингстаун

Сент-Люсия - Кастри

Сербия - Белград

Сингапур - Сингапур

Словакия - Братислава

Словения - Любляна

Сомали - Могадишо

Судан - Хартум

Суринам - Парамарибо

США - Нью-Йорк

Таиланд - Бангкок

Танзания - Додома

Того - Ломе

Тринидад и Тобаго - Порт-оф-Спейн

Тунис - Энфида

Турция - Стамбул

Узбекистан - Ташкент

Уругвай - Монтевидео

Филиппины - Манила

Финляндия - Хельсинки

Франция - Париж

Хорватия - Загреб

ЦАР - Банги

Черногория - Подгорица

Чехия - Прага

Чили - Сантьяго

Швейцария - Женева

Швеция - Стокгольм

Шри-Ланка - Коломбо

Эквадор - Кито

Экваториальная Гвинея - Малабо

Эсватини - Мбабане

Эстония - Таллин

Эфиопия - Аддис-Абеба

Юар - Йоханнесбург

Ямайка - Кингстон

Япония - Токио