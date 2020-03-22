КНДР провела испытания новых тактических управляемых ракет

В Северной Корее в субботу были испытаны новые тактические управляемые ракеты, которые должны внести "эпохальные" изменения в оборонную стратегию страны. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство, отметив, что ракеты взлетели "с потрясающим небо и землю громом и ослепительным блеском" и достигли острова-мишени.

На испытаниях присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын. Стрельбы проводились с цель подтвердить тактическое свойство и мощность новой оружейной системы, поставляемой в войска Корейской народной армии. Во время стрельб были продемонстрированы особенности управляемых ракет при разных траекториях полета и углах падения, а также точность попадания в цель и мощность боеголовки, пишет РИА Новости.

Напомним, в субботу появилась информация, что КНДР запустила два снаряда из района округа Сончхон в провинции Пхенан-Пукто в сторону Японского моря. По данным южнокорейских военных, ракеты пролетели 410 км. Предполагалось, что это были новые комплексы, которые называют "северокорейскими Искандерами". Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи осудил действия Северной Кореи, которая проводит пуски во время эпидемии коронавируса, и потребовал "немедленно прекратить их".

Это уже третий пуск ракет КНДР в этом году, предыдущие состоялись второго и девятого марта в ходе учений артиллерии.