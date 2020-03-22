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22.03.2020 08:25
Рубрика: Общество

"Луна-26" поможет выбрать место для высадки космонавтов

Текст: Наталия Ячменникова
Российский орбитальный аппарат "Луна-26" создаст трехмерную карту Луны для выбора места высадки первых российских космонавтов, рассказал директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович на заседании Совета РАН по космосу.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

"Впервые мы с помощью стереосъемки создадим топографическую карту Луны с разрешением 2-3 метра. На плоскости это уже есть после работы американских спутников, но здесь мы получим с помощью обработки стереоизображений и анализа освещенности универсальную карту высот всей Луны с высокой точностью", - цитирует ученого РИА Новости.

Фото: REUTERS
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Ранее сверхточные "плоские" карты отдельных участков лунной поверхности с разрешением 0,5 метра на пиксель создал американский аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter. Однако у российской карты будет ряд преимуществ. Так, одновременно с изображениями поверхности будут определяться и высоты рельефа, что позволит обеспечить большую достоверность.

Специально под работу стереокамеры выбрана высота орбиты "Луны-26" над лунной поверхностью - примерно 60 километров. Как планируется, полная карта Луны будет отснята уже за первый год полета станции с низкой круговой орбиты, требующей периодической корректировки. Далее "Луна-26" будет переведена на эллиптическую орбиту, которая в течение следующих 30 лет будет устойчивой и позволит вести различные исследования спутника Земли. Всего ежедневно планируется получать до 40 Гб данных.

Запуск "Луны-26" планируется на 2024 год. А первого октября 2021 года к Луне должен отправиться первый после 45-летнего перерыва российский космический аппарат "Луна-25". (Последний запуск отечественного аппарата "Луна-24" к спутнику Земли состоялся в 1976 году).

Общество Космос Освоение Луны

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