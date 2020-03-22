Началось тестирование системы "Свободный поток", благодаря которой на платных дорогах не придется останавливаться на пунктах оплаты. Машины будут проезжать их даже не притормаживая. Шлагбаумов там не будет. Госкомпания "Автодор" продемонстрировала работу такого комплекса, установленного для тестирования на 63 км трассы М4 "Дон". Устройство пока не собирает плату за проезд, но передает всю информацию о проездах в центр обработки.

ЦКАД будет оборудован именно системой "Свободный поток". На нем не будет пунктов оплаты. Их вообще не будет заметно. Машины будут просто проезжать под рамками управления дорожного движения, факт проезда будет фиксироваться, а с транспондеров будет списываться плата за проезд. Это увеличит пропускную способность таких магистралей, сократит время проезда для водителей. А кроме того, еще и положительно скажется на экологии. Большое количество автомобилей не будет останавливаться и дымить.

ЦКАД станет первой трассой, на которой будет реализован "Свободный поток". Как сообщил заместитель председателя правления ГК "Автодор" Борис Сажин, всего на ЦКАД будет установлено 12 таких пунктов. То есть будет 12 платных участков. Пункт будет выглядеть как обычная рамка управления дорожным движением. На них размещаются электронные знаки, а также огромное количество различных камер и датчиков. Комплекс безбарьерного проезда состоит, по сути, из пяти устройств. Это обзорная камера, которая показывает, какой автомобиль под ней проехал. Камера, фиксирующая регистрационные знаки, причем как передние, так и задние. А также лазерный радар, который устанавливает габариты проезжающей машины. Также установлена камера, которая считает количество осей на проезжающем транспорте. А также установлена DSRC-антенна, которая считывает информацию с транспондера. Компьютер, установленный на рамке, создает информацию о проезде и направляет ее в центр обработки информации. А там уже оператор ее отсматривает. Для автомобилей с транспондером проблем нет. Антенна прекрасно работает. Она способна общаться с прибором и на расстоянии 100 метров, но установлена так, что считывает информацию на расстоянии 7-10 метров. Причем считывает ее при скорости автомобиля до 200 км/ч. Но не все у нас ездят с транспондерами.

В этой ситуации считывается номер регистрационного знака. И по нему устанавливается факт оплаты проезда. Или его неоплаты. Надо сказать, что система "Свободный поток" развита в Европе. Она применяется даже в Белоруссии. Но главное отличие нашей системы в том, что в ней предусмотрено определение номера машины и возможность постоплаты. Действительно, не все автомобили у нас оборудованы транспондерами. Ими пользуются в основном те, кто регулярно сталкивается с проездами по платным дорогам. Но чем ближе платные дороги к городам, тем выше риск того, что на них выедут те, кто транспондерами не запасся. По словам Бориса Сажина, на популярных ресурсах и на сайте оператора будет размещена возможность оплатить проезд по таким дорогам. То есть когда человек планирует маршрут, он заходит на сайт, вбивает туда данные автомобиля и вносит деньги за проезд. Когда он проезжает под камерой, проезд фиксируется, и плата списывается.

Если на машине нет транспондера, рассматривается вариант оплаты проезда постфактум по регистрационному знаку

А если человек не поехал, что делать в этой ситуации? По словам Бориса Сажина, пока обсуждается два варианта. Либо будет предусмотрена возможность вернуть деньги, либо принцип оплаты будет такой же, как у театрального билета. То есть не смог поехать, деньги пропали. Также зампредправления отметил, что рассматривается вариант постоплаты. То есть человек проехал по платному участку с системой "Свободный поток", но оплатить проезд сможет позже. Точно таким же способом: на сайте оператора, указав данные машины. Но какой срок будет отпущен на постоплату, пока неизвестно. Правила проезда по дорогам с системой "Свободный поток" должен установить минтранс. Уже в 4-м квартале этого года "Свободный поток" должен заработать на запущенном участке ЦКАД-3, который соединит М11 и М7. Но для того чтобы он заработал, депутаты должны принять поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают наказание за неоплату проезда по платной дороге. Он был внесен правительством в Госдуму и ждет принятия. В нем предусматривается штраф от 2,5 до 5,5 тысячи за неоплату проезда. А взыскивать его будет Ространснадзор. То есть получив с новых комплексов "Свободного потока" информацию о неоплаченных проездах, "Автодор" будет направлять эту информацию в Ространснадзор. Дело в том, что сейчас такого штрафа вовсе не существует. А водителей, прорвавшихся за шлагбаумы без оплаты, штрафуют за проезд на красный свет. Ведь сейчас на каждом пункте оплаты у шлагбаума стоит и светофор. Но при "Свободном потоке" воспользоваться такой уловкой не получится. Ведь ни шлагбаумов, ни тем более светофоров не будет. Надо сказать, что систему "Свободный поток" планируется развивать и дальше. Например, на платных участках в Татарстане. А вот переделывать уже действующие пункты оплаты под такую систему пока не будут. Это уже вложенные инвестиции, которые необходимо отбить. А переоборудование на новую систему - это новые вложения.