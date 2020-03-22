Немецкий журналист высоко оценил действия России по борьбе с коронавирусом

В то время как европейские страны погружаются в кризис, Россия благодаря решительным мерам справляется с распространением коронавируса. В РФ всего несколько сотен заболевших, а в Европе счет идет на десятки тысяч.

С таким заявлением выступил немецкий журналист Андре Баллин в статье, опубликованной в Der Standard. По мнению автора, во многом это заслуга российских служб безопасности и санитарно-эпидемиологического контроля, которые действовали более решительно, чем власти ЕС. Автор напомнил о своевременном решении российских властей закрыть сухопутную границу с Китаем, откуда началось распространение нового заболевания, ограничить авиасообщение с КНР, а с 20 февраля ввести запрет на въезд для китайских граждан.

Баллин отмечает везение России: на ее территории оказались лишь двое граждан Китая с коронавирусом, которые были вовремя изолированы, и не успели никого заразить, пишет РИА Новости. Таким образом, пишет журналист, у российских властей был запас ценного времени, который сейчас используется для того, чтобы остановить распространение инфекции.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 306 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки выздоровели четыре человека. За весь период выписано из больниц 16 пациентов. Под наблюдением медиков с начала года находились 82 439 человек, по состоянию на 20 марта 2020 под контролем врачей остаются 36 540 человек.