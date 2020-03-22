Обновленный Hyundai Creta: почему он практически не изменился

Кроссовер Hyundai Creta, который уже успел сменить поколение на других мировых рынках, у нас недавно получил лишь незначительные косметические изменения. Однако в нынешних рыночных условиях это позволит ему сохранить лидерство даже по сравнению с более современными и технологичными новинками.

Антикризисное обновление

В России начинаются продажи обновленного кроссовера Hyundai Creta. Несмотря на то, что эта модель вот уже 3,5 года представлена у нас в первозданном виде, прошедший рестайлинг оказался едва заметным. Среди изменений - лишь решетка радиатора, получившая "ячеистую" структуру, как у остальных недавно обновившихся моделей Hyundai, а также 16-дюймовые легкосплавные колесные диски нового дизайна. Кроме того, у покупателей обновленной "Креты" появилась возможность комбинировать один из пяти доступных цветов кузова с черной (перламутровой) крышей.

Моторная гамма модели не изменилась и по-прежнему включает двигатели Gamma объемом 1,6 л (123 л.с.) и 2,0 л (150 л.с.), которые работают в сочетании с 6-ступенчатыми коробками передач -механической или автоматической, на выбор. Стоит отметить, что даже седан Hyundai Solaris, сменивший поколение в 2017 году, получил недавно куда больше обновлений.

Как считает директор дилерского центра "Хендэ Центр Краснодар" Андрей Мохонь, продолжающийся рост спроса на Hyundai Creta говорит о том, что модель полностью устраивает потребителя как по своим техническим характеристикам, так и визуально. В связи с этим нет необходимости в коренной переработке дизайна и комплектаций узнаваемого автомобиля. Достаточно использовать несколько штрихов, которые бы позволили выделиться владельцу новой Creta в потоке, именно это и сделал производитель.

"Учитывая средний жизненный цикл моделей на рынке, который составляет 6-8 лет, для Hyundai Creta как раз настало время рестайлинга. Незначительные обновления можно объяснить тем, что, возможно, автопроизводитель не хотел значительно увеличивать стоимость модели. Легкое визуальное обновление омолодило модель, не сильно увеличивая ценник", - отмечает консультант компании Simon-Kucher & Partners Иван Кондратенко.

Цена - на прежнем уровне

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Так, по сравнению с дореформенной версией Hyundai Creta подорожал на 3-7 тыс. рублей, в зависимости от комплектации, которых теперь стало пять - Start, Active, Comfort, Travel и Style. Стартовая цена на обновленный кроссовер составляет 975 тыс. рублей за базовую версию с передним приводом, а с колесной формулой 4х4 автомобиль обойдется минимум в 1 млн 115 тыс. рублей. В максимальном оснащении ценник на "Крету" достигает 1 млн 515 тыс. рублей.

Кроме того, компания Hyundai выпустит лимитированную серию Creta Би 2, состоящую из 1000 кроссоверов, чья стоимость начинается от 1 млн 460 тыс. рублей за переднеприводную версию. Такой автомобиль легко узнать по новой решетке радиатора, двухцветной окраске кузова, спортивному спойлеру, черным 17-дюймовым дискам, заднему диффузору и приветственным лампам с логотипом Creta. Кроссовер в особом исполнении оснащается 2,0-литровым двигателем и 6-диапазонным "автоматом" как в версии с полным, так и с передним приводом.

"Стоимость на обновленную Hyundai Creta пока зафиксирована по старому курсу рубля, но мы ожидаем, что из-за нестабильной экономической ситуации уже в ближайшее время она будет увеличена дистрибьютором минимум на 5%", - предупреждает генеральный директор холдинга "Аларм-Моторс" Роман Слуцкий.

В свою очередь, генеральный директор АвтоСпецЦентр Hyundai Дмитрий Чайковский полагает, что рестайлинг Hyundai Creta повысит спрос на эту модель благодаря внесению изменений в комплектации и выходу новых опциональных пакетов. По его словам, Hyundai Creta и получила незначительные обновления, потому что лидеру не нужно доказывать свое лидерство, на то он и лидер.

Кроссовер - вне конкуренции?

Действительно, с момента выхода на российский рынок в июле 2016-го Hyundai Creta является безусловным бестселлером в сегменте SUV, с почти двукратным отрывом от ближайших конкурентов. Причем даже в условиях общего падения спроса продажи этой модели неуклонно растут: в прошлом году - на 6%, за два первых месяца 2020-го - на 17%. Впрочем, пошатнуть позиции "Креты" может выход на рынок соплатформенного кроссовера Kia Seltos, а также Skoda Karoq, хотя они и стоят дороже.

Как говорит Андрей Мохонь, рынок становится более конкурентным, и многие производители хотят отобрать часть покупателей у Creta. Безусловно, новинки от Skoda и Kia привлекут к себе внимание и будут конкурировать с частью комплектаций Creta. Но большинство комплектаций этих автомобилей стоит заметно дороже по сравнению с "Кретой", поэтому клиенты будут сравнивать базовые версии Skoda Karoq и Kia Seltos с максимальными комплектациями Hyundai Creta. При этом последний будет иметь проверенные временем технические решения (бензиновый атмосферный двигатель 2,0 л, классическая АКП), а Skoda Karoq и Kia Seltos будут пытаться заманить клиентов новыми технологиями (малообъемные турбированные двигатели, вариатор, продвинутая электроника в максимальных комплектациях).

"Безусловно, часть клиентов клюнет на эти новинки, но большая часть покупателей выберет надежный и неприхотливый автомобиль Hyundai Creta. В ближайшей перспективе не вижу модели, которая могла бы сместить Hyundai Creta с пьедестала", - комментирует Андрей Мохонь.

Ждем смены поколения

Фото: Пресс-служба Hyundai.

В то время как в России Hyundai Creta пережила незначительный рестайлинг, на других мировых рынках, где продается этот кроссовер, она уже сменила поколение. Так, китайский "донор" модели - Hyundai ix25 во второй генерации был представлен в Поднебесной еще прошлой осенью, а недавно новая Creta появилась и в Индии. Когда новинка доберется до нашей страны, в российском офисе Hyundai не раскрывают.

Как говорит Андрей Мохонь, второе поколение Hyundai Creta появится в России, но это вопрос не текущего года. В условиях снижения платежеспособности покупателей было бы ошибкой привезти новую модель, ведь это неизбежно приведет к увеличению стоимости автомобиля, и он потеряет один из основных своих "козырей" - сбалансированное сочетание цена/качество и сместится в жесткую конкуренцию с Skoda Karoq и Kia Seltos.

"Нынешняя Creta пользуется хорошим спросом, является лидером в своем классе, а небольшое обновление внешности омолодило модель, не внося сильных изменений в ценник. Думаю, что еще как минимум в 2020 году будет продаваться рестайлинговая версия, а уже в следующем году, исходя из итогов продаж и активности конкурентов, Hyundai будет рассматривать запуск нового поколения в России", - резюмирует Иван Кондратенко.