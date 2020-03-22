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22.03.2020 23:30
Рубрика: Власть

Песков: Переход президента на удаленную работу пока не рассматривается

В Кремле пока не рассматривают возможность перехода российского лидера Владимира Путина на удаленную работу из-за распространения коронавируса нового типа.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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"Да нет. Пока все в рабочем графике", - цитирует "Интерфакс" слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Ранее представитель Кремля заявлял, что у Владимира Путина нет необходимости сдавать тест на COVID-19, так как он себя хорошо чувствует и у него отсутствуют какие-либо симптомы.

Напомним, сегодня стало известно о том, что канцлер Германии Ангела Меркель отправится на карантин. Такое решение политик приняла после того, как узнала, что у врача, с которым она контактировала, был диагностирован коронавирус.

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