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22.03.2020 16:06
Рубрика: В мире

Полиция Загреба: В результате землетрясения повреждены 66 зданий и 23 автомобиля

Текст: Александр Борисов (Загреб)

Управление полиции хорватской столицы - Загреба - проинформировало общественность о том, что, согласно полученным данным, в результате произошедшего землетрясения повреждены 66 зданий и 23 автомобиля, главным образом в центре города. Подтверждена также информация и о том, что пострадал подросток 2004 года рождения, которому оказывается необходимая помощь в госпитале.

"Самое большое количество объектов и автомобилей повреждены в самом центре города. Поврежден также Загребский кафедральный собор", - говорится в сообщении правоохранительных органов.

Напомним, что в окрестностях хорватской столицы - Загреба сегодня рано утром произошли мощнейшие подземные толчки, сила которых достигала магнитуды 5,3. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), эпицентр первого землетрясения, произошедшего в 06:24 утра, находился в 7 километрах севернее Загреба, а его мощность достигала магнитуды 5,3. Затем толчки меньшей мощности произошли в 07:00 (магнитуда 5) и в 07:41 (3,7).

Фото: Istock
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Между тем руководство Хорватии провело экстренное совещание по результатам случившегося землетрясения, в рамках которого было принято решение о привлечении к устранению последствий природной катастрофы вооруженных сил страны. В своем обращении к общественности премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович подчеркнул, что это сильнейшее землетрясение в Загребе со времен аналогичного катаклизма в 1880 году.

"Повреждены внешние фасады зданий, фиксируются внутренние повреждения. Призываем всех к бдительности, - отметил политик. - Имеется информация об одном тяжело пострадавшем ребенке, находящемся в больнице в Клайчево. На данный момент другой информации о пострадавших нет… Мы привлекли хорватскую армию и все службы города Загреба, чтобы немедленно начать восстановление поврежденных зданий в городе".

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