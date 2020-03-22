Число пострадавших в ДТП с автобусами под Тамбовом выросло до 19

По уточненным данным, в аварии двух автобусов в Тамбовской области пострадали 19 человек. Двое из них погибли, сообщили в региональном УМВД.

Авария произошла в 06.59 на 566 километре трассы Р-22 "Москва-Волгоград". Дорога в этом месте спускается в глубокий овраг, напоминающий аэродинамическую трубу.

- Был ураганный ветер. Два двухэтажных автобуса шли из Москвы в Волгоград с интервалом в пару минут. В одном находилось 19 человек вместе с водителями, в другом - 23, - рассказал руководитель пресс-службы УМВД Алексей Жданов.

Как только первая машина спустилась в овраг, порыв ветра свалил ее под откос. Автобус прокатился по крутому склону несколько десятков метров, и встал на крышу. Через две минуты то же самое произошло и со вторым автобусом - с той лишь разницей, что его водитель смог вырулить в кювет на другой стороне трассы, не такой глубокий.

Пострадавшие доставлены в больницу Уварова, МЧС открыло "горячую линию", где можно получить информацию о судьбе пассажиров автобусов. Ее номер 84752729950.