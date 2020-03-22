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22.03.2020 15:53
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Брянске найден первый пациент с коронавирусом

Текст: Антон Валагин
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Первый человек, заболевший коронавирусной инфекцией, зарегистрирован в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

Фото: iStock
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Инфицированной оказалась жительница Брянска, недавно вернувшаяся из ОАЭ. Она помещена в изолированный бокс областной инфекционной больницы.

- Состояние пациентки удовлетворительное, - рассказал губернатор.

Все контактировавшие с больной люди доставлены в обсервационный госпиталь. Ситуация находится на контроле у регионального оперативного штаба.

Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Брянская область Брянск Распространение коронавируса COVID-19

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