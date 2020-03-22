В Брянске найден первый пациент с коронавирусом

Первый человек, заболевший коронавирусной инфекцией, зарегистрирован в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

Инфицированной оказалась жительница Брянска, недавно вернувшаяся из ОАЭ. Она помещена в изолированный бокс областной инфекционной больницы.

- Состояние пациентки удовлетворительное, - рассказал губернатор.

Все контактировавшие с больной люди доставлены в обсервационный госпиталь. Ситуация находится на контроле у регионального оперативного штаба.