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22.03.2020 05:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке началась проверка по факту гибели двоих мужчин в лавине

Текст: Александр Филимоненко

Следственный отдел по городу Елизово следственного управления СК России по Камчатскому краю начал доследственную проверку по факту гибели двоих мужчин в результате схода лавины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В Мурманской области при сходе лавины погиб альпинист

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю, тело одного погибшего обнаружили под снегом на глубине 50 сантиметров с помощью лавинного датчика - бипера, тело другого нашли на глубине около 1,5 метра. В поисках участвовали около 60 человек.

Оба погибших - жители Петропавловска-Камчатского. Несмотря на лавинную опасность, о чем не раз предупреждали население юга Камчатки, а также штормовое предупреждение, мужчины отправились кататься на снегоходах районе 111-го километра трассы Петропавловск-Камчатский - Усть-Большерецк.

В настоящее время выясняются все обстоятельства ЧП, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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