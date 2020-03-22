В Уфе завели дело на стрелявшего в полицейских боевика

Два уголовных дела возбудили в отношении уфимца, который по предварительным данным готовил теракт. Как сообщили в региональном управлении следкома, его подозревают в посягательстве на жизнь сотрудника правоохраниельных органов и незаконном хранении оружия.

Напомним, 21 марта в пригороде Уфы стражи порядка попытались остановить легковой автомобиль. Но вооруженный мужчина вместо того, чтобы выполнить требование сложить оружие и сдаться, начал стрелять. В результате перестрелки уфимец был убит.

Несмотря на то, что все происходило на оживленной дороге, никто из гражданских и правоохранителей не пострадал. Дорогу оцепили.

Как уточнил старший помощник управления СКР по Башкирии Евгений Каневский, на место происшествия выезжала следственная группа в составе следователей и следователей-криминалистов, во главе с руководителем регионального следственного управления.

После осмотра места происшествия был назначен комплекс необходимых экспертных исследований. Сейчас идет допрос очевидцев и свидетелей произошедшего, чтобы установить все обстоятельства преступления.

- Руководитель следственного управления республики взял на личный контроль ход расследования уголовного дела, - отметил Евгений Каневский.