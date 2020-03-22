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22.03.2020 13:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крыму предложили применять электронные браслеты для контроля карантина

Текст: Юлия Суконкина

Глава РК Сергей Аксенов предложил использовать электронные браслеты для контроля за находящимися на домашнем карантине по подозрению в зараженности коронавирусной инфекцией. Об этом он заявил на совещании в крымском правительстве.

Фото: пресс-служба Совета министров Крыма
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- Если у нас обнаружился заболевший, вся цепочка его контактов должна быть выявлена. В течение суток все должны быть установлены персонально, находятся ли они дома, на карантине, - отметил глава Крыма. И добавил, что в случае, если человек находится под наблюдением из-за подозрения в зараженности и при этом свободно разгуливает по городу, то в отношении него должны быть применены жесткие меры.

- Примите меры, чтобы электронные браслеты как в УФСИН надевали, чтобы они дома сидели. Это не шутки, - подчеркнул Аксенов.

По словам министра здравоохранения РК Игоря Чемоданова, за последние сутки число наблюдаемых в Крыму выросло на 100 человек, до 413 человек. В стационаре находятся 35.

Как сообщалось ранее, первый на полуострове больной, у которого обнаружен коронавирус COVID-19, вернулся в Крым из Франции. По некоторым данным, он житель Евпатории и сейчас он находится в больнице, а его семья - дома на карантине.

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