Новости

Власти Сингапура введут с 23 марта запрет на въезд иностранцев 07:34
Россияне остались на борту лайнера Costa Luminosa в порту Италии 07:03
Анализ вице-президента США Пенса на коронавирус оказался отрицательным 06:35
Прибывшие из Вьетнама жители Приамурья госпитализированы с температурой 06:28
Два случая, подозрительных на коронавирус, выявили на Сахалине 05:37
Немецкий журналист высоко оценил действия России по борьбе с коронавирусом 05:24
На Камчатке началась проверка по факту гибели двоих мужчин в лавине 05:05
США вышли на третье место в мире по числу зараженных коронавирусом 04:44
КНДР провела испытания новых тактических управляемых ракет 04:31
В Хабаровском крае выявили четвертый случай коронавируса 03:49
Куба направила врачей на помощь Италии в борьбе с коронавирусом 03:38
В секторе Газа зафиксированы два первых случая заражения коронавирусом 03:25
Россияне с лайнера Costa Pacifica вылетели в Москву 03:05
Белоусов назвал ответственных за резкое падение цен на нефть 02:41
В Италии закроют все предприятия, не производящие товары первой необходимости 02:14
В Мексике разбился вертолет министерства ВМФ 02:06
Россия успешно вывела на орбиту 34 спутника OneWeb 01:56
Коронавирус впервые выявлен еще в двух странах Африки 01:40
Экс-президент "Реала" умер от коронавируса 01:02
В Боливии ввели общенациональный карантин и отменили президентские выборы 00:15
В Швейцарии разработали интернет-анкету для защиты от COVID-19 21.03.2020
"Аэрофлот" приостанавливает полеты еще в восемь стран 21.03.2020
Трамп предложил Ким Чен Ыну объединить усилия в борьбе с коронавирусом 21.03.2020
Дибала и его девушка заразились коронавирусом 21.03.2020
Вдове Юрия Любимова после ДТП потребуется еще одна операция 21.03.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем заменить антисептики против коронавируса
Чем заменить антисептики против коронавируса
Как техникумы и колледжи могут организовать онлайн-обучение
Как техникумы и колледжи могут организовать онлайн-обучение
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
22.03.2020 07:03
Рубрика: В мире

Россияне остались на борту лайнера Costa Luminosa в порту Италии

Фото: REUTERS/MASSIMO PINCA Фото: REUTERS/MASSIMO PINCA
Фото: REUTERS/MASSIMO PINCA

Несколько сотен пассажиров круизного лайнера Costa Luminosa, среди которых 10 россиян, остаются на борту судна, стоящего в порту итальянского города Савона. В субботу на берег сошла первая группа туристов - это итальянцы, проживающие в окрестных регионах.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Вывоз россиян спецрейсами из Марокко и Филиппин запланирован на 23 и 25 марта

По данным агентства АНСА, 84 человека находятся в изоляции на лайнере после выявления там нескольких случаев заражения коронавирусом, пишет ТАСС. Все инфицированные были высажены во время предыдущей остановки лайнера - в порту Марселя. В воскресенье пассажиры должны были продолжить покидать судно.

На борту Costa Luminosa находятся туристы из стран, которые полностью прекратили авиасообщение с Италией. Сейчас местные власти принимают решение об организации вывоза иностранцев. Генконсульство России в Генуе следит за развитием ситуации.

Напомним, в субботу из Генуи в Рим на рейс в Москву были доставлены 37 россиян и четыре белоруса с другого круизного лайнера - Costa Pacifica. Уже в субботу вечером они вылетели в Россию.

В мире Европа Италия Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Немецкий журналист высоко оценил действия России по борьбе с коронавирусом
Белоусов назвал ответственных за резкое падение цен на нефть
В Роспотребнадзоре сообщили о новом инкубационном периоде COVID-19
Россия успешно вывела на орбиту 34 спутника OneWeb
Куда обращаться "застрявшим" за рубежом гражданам РФ
Как живут Москва и Минск в условиях угрозы коронавируса