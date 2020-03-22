Россияне остались на борту лайнера Costa Luminosa в порту Италии

Несколько сотен пассажиров круизного лайнера Costa Luminosa, среди которых 10 россиян, остаются на борту судна, стоящего в порту итальянского города Савона. В субботу на берег сошла первая группа туристов - это итальянцы, проживающие в окрестных регионах.

По данным агентства АНСА, 84 человека находятся в изоляции на лайнере после выявления там нескольких случаев заражения коронавирусом, пишет ТАСС. Все инфицированные были высажены во время предыдущей остановки лайнера - в порту Марселя. В воскресенье пассажиры должны были продолжить покидать судно.

На борту Costa Luminosa находятся туристы из стран, которые полностью прекратили авиасообщение с Италией. Сейчас местные власти принимают решение об организации вывоза иностранцев. Генконсульство России в Генуе следит за развитием ситуации.

Напомним, в субботу из Генуи в Рим на рейс в Москву были доставлены 37 россиян и четыре белоруса с другого круизного лайнера - Costa Pacifica. Уже в субботу вечером они вылетели в Россию.