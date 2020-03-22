Россияне с лайнера Costa Pacifica вылетели в Москву

Граждане России и Белоруссии с круизного лайнера Costa Pacifica вечером в субботу вылетели из Рима в Москву. Об этом сообщили в посольстве РФ в Италии.

В заявлении ведомства уточняется, что на борту 37 российских и четыре белорусских туриста. Все они утром 21 марта сошли в Генуе с круизного лайнера, затем отправились в Рим, откуда и вылетели в Россию, пишет РИА Новости.

Напомним, судно третьего марта покинуло Аргентину и взяло курс на Европу. Лайнер должен был причалить в Барселоне для высадки пассажиров, но из-за распространения коронавируса власти Испании ввели запрет на заход круизных судов. Costa Pacifica пришлось направиться в Марсель, однако Франция не разрешила сойти на берег россиянам, застрявшим на лайнере. Покинуть судно туристы смогли только в итальянской Генуе.