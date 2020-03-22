Новости

КНДР провела испытания новых тактических управляемых ракет 04:31
В Хабаровском крае выявили четвертый случай коронавируса 03:49
Куба направила врачей на помощь Италии в борьбе с коронавирусом 03:38
В секторе Газа зафиксированы два первых случая заражения коронавирусом 03:25
Россияне с лайнера Costa Pacifica вылетели в Москву 03:05
Белоусов назвал ответственных за резкое падение цен на нефть 02:41
В Италии закроют все предприятия, не производящие товары первой необходимости 02:14
В Мексике разбился вертолет министерства ВМФ 02:06
Россия успешно вывела на орбиту 34 спутника OneWeb 01:56
Коронавирус впервые выявлен еще в двух странах Африки 01:40
Экс-президент "Реала" умер от коронавируса 01:02
В Боливии ввели общенациональный карантин и отменили президентские выборы 00:15
В Швейцарии разработали интернет-анкету для защиты от COVID-19 21.03.2020
"Аэрофлот" приостанавливает полеты еще в восемь стран 21.03.2020
Трамп предложил Ким Чен Ыну объединить усилия в борьбе с коронавирусом 21.03.2020
Дибала и его девушка заразились коронавирусом 21.03.2020
Вдове Юрия Любимова после ДТП потребуется еще одна операция 21.03.2020
Кабмину представят предложения о развитии газификации населенных пунктов 21.03.2020
СМИ сообщили о госпитализации Народной артистки России Нины Руслановой 21.03.2020
Чудо техники. УАЗ с двигателем от самолета 21.03.2020
Вышел новый трейлер сериала HBO "Беги" 21.03.2020
В Госдуме поддержали закрытие фитнес-клубов в Москве 21.03.2020
В НАО по факту крушения вертолета возбудили уголовное дело 21.03.2020
На Кубани в ДТП погибли три человека, еще двое пострадали 21.03.2020
Банк России запустил обновленный официальный сайт 21.03.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем заменить антисептики против коронавируса
Чем заменить антисептики против коронавируса
Как техникумы и колледжи могут организовать онлайн-обучение
Как техникумы и колледжи могут организовать онлайн-обучение
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
22.03.2020 03:05
Рубрика: В мире

Россияне с лайнера Costa Pacifica вылетели в Москву

Граждане России и Белоруссии с круизного лайнера Costa Pacifica вечером в субботу вылетели из Рима в Москву. Об этом сообщили в посольстве РФ в Италии.

Фото: Компания "Черноморские круизы"
В Сочи отменили морские круизы на лайнере "Князь Владимир"

В заявлении ведомства уточняется, что на борту 37 российских и четыре белорусских туриста. Все они утром 21 марта сошли в Генуе с круизного лайнера, затем отправились в Рим, откуда и вылетели в Россию, пишет РИА Новости.

Напомним, судно третьего марта покинуло Аргентину и взяло курс на Европу. Лайнер должен был причалить в Барселоне для высадки пассажиров, но из-за распространения коронавируса власти Испании ввели запрет на заход круизных судов. Costa Pacifica пришлось направиться в Марсель, однако Франция не разрешила сойти на берег россиянам, застрявшим на лайнере. Покинуть судно туристы смогли только в итальянской Генуе.

В мире Европа Италия Правительство МИД Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Число инфицированных коронавирусом в России превысило 300 человек
В комитете ГД поддержали идею о внеочередной индексации пенсий и зарплат
В НАО разбился вертолет, погиб пилот
МИД отверг инсинуации об использовании РФ "энергетического оружия"
Куда обращаться "застрявшим" за рубежом гражданам РФ
Как живут Москва и Минск в условиях угрозы коронавируса