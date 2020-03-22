Собянин: Москва не останется без продуктов

По его словам, перебоев с поставками продуктов в городе нет.

"На складах достаточно продовольствия, поэтому проблем я не вижу", - заметил Собянин, отвечая на вопрос о возможном товарном дефиците. Вместе с тем спрос на продукты действительно возрос, поскольку многие закупаются впрок из-за домашнего карантина или длительного отъезда на дачу, объяснил мэр.

Ранее Сергей Собянин опроверг слухи о возможном закрытии метро.