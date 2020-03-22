Более тысячи человек в Иране заразились коронавирусом за сутки

Число случаев заражения коронавирусом в Исламской Республике с 19 февраля превысило 21,6 тысячи человек. Такие данные привел официальный представитель министерства здравоохранения страны Киануш Джаханпур.

"За минувшие сутки выявлено 1028 новых случаев заражения COVID-19. К сожалению, 129 человек умерли от болезни. Общее число скончавшихся в стране составляет на сегодняшний день 1685", - говорится в распространенном заявлении чиновника.

По данным минздрава ИРИ, к настоящему времени от коронавируса удалось вылечиться 7913 больным.

Ранее духовный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи заявил, что страна отказывается принимать от США помощь в борьбе с коронавирусом. По его мнению, нельзя доверять государству, которое многие в мире обвиняют в создании COVID-19.