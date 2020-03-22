Новости

Белоусов назвал ответственных за резкое падение цен на нефть 02:41
В Италии закроют все предприятия, не производящие товары первой необходимости 02:14
В Мексике разбился вертолет министерства ВМФ 02:06
Россия успешно вывела на орбиту 34 спутника OneWeb 01:56
Коронавирус впервые выявлен еще в двух странах Африки 01:40
Экс-президент "Реала" умер от коронавируса 01:02
В Боливии ввели общенациональный карантин и отменили президентские выборы 00:15
В Швейцарии разработали интернет-анкету для защиты от COVID-19 21.03.2020
"Аэрофлот" приостанавливает полеты еще в восемь стран 21.03.2020
Трамп предложил Ким Чен Ыну объединить усилия в борьбе с коронавирусом 21.03.2020
Дибала и его девушка заразились коронавирусом 21.03.2020
Вдове Юрия Любимова после ДТП потребуется еще одна операция 21.03.2020
Кабмину представят предложения о развитии газификации населенных пунктов 21.03.2020
СМИ сообщили о госпитализации Народной артистки России Нины Руслановой 21.03.2020
Чудо техники. УАЗ с двигателем от самолета 21.03.2020
Вышел новый трейлер сериала HBO "Беги" 21.03.2020
В Госдуме поддержали закрытие фитнес-клубов в Москве 21.03.2020
В НАО по факту крушения вертолета возбудили уголовное дело 21.03.2020
На Кубани в ДТП погибли три человека, еще двое пострадали 21.03.2020
Банк России запустил обновленный официальный сайт 21.03.2020
В Германии хотят разрешить отслеживать граждан в условиях пандемии 21.03.2020
За сутки в Италии от коронавируса погибли 793 человека 21.03.2020
ФХР прокомментировала отмену чемпионата мира по хоккею 2020 года 21.03.2020
В Чехии начали штрафовать за выход на улицу без защитной маски 21.03.2020
В Анапе два человека погибли при пожаре в частном доме 21.03.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем заменить антисептики против коронавируса
Чем заменить антисептики против коронавируса
Как техникумы и колледжи могут организовать онлайн-обучение
Как техникумы и колледжи могут организовать онлайн-обучение
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
22.03.2020 02:14
Рубрика: В мире

В Италии закроют все предприятия, не производящие товары первой необходимости

Текст: Нива Миракян (Рим)
Фото: REUTERS/DANIELE MASCOLO Фото: REUTERS/DANIELE MASCOLO
Фото: REUTERS/DANIELE MASCOLO

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о новых мерах, направленных на сдерживание коронавирусной пандемии. "Сегодня мы намерены сделать еще один шаг. Мы решили закрыть на всей территории страны предприятия, которые производят товары и услуги, не относящиеся к категории первой необходимости", - подчеркнул Конте.

Фото: EPA-EFE/ANGELO CARCONI
Итальянский журналист пристыдил Меркель и Макрона

Вместе с тем, как уточнил Конте, супермаркеты, аптеки, банки, почтовые отделения будут продолжать работу в привычном режиме.

Премьер, назвавший сложившуюся в Италии ситуацию "самым страшным кризисом после Второй мировой войны", также заверил, что принятые меры дадут ожидаемый эффект, только если они будут исполнятся со всей ответственностью. "Только таким образом мы сможем защититься сами и защитить тех, кого мы любим", - пояснил Джузеппе Конте.

Сегодня в Италии от вируса скончались 793 человека. На сегодняшний день это абсолютный рекорд для страны за сутки.

"Смерть многих наших соотечественников. Это боль, которая обновляется с каждым днем. Эти смерти для нас, учитывая нашу систему ценностей, не просто сухая статистика. Тех, кого мы сегодня оплакиваем, это истории семей, которые теряют самых родных для себя людей", - заключил Конте.

В мире Европа Италия Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Число инфицированных коронавирусом в России превысило 300 человек
В комитете ГД поддержали идею о внеочередной индексации пенсий и зарплат
В НАО разбился вертолет, погиб пилот
МИД отверг инсинуации об использовании РФ "энергетического оружия"
Куда обращаться "застрявшим" за рубежом гражданам РФ
Как живут Москва и Минск в условиях угрозы коронавируса