В Италии закроют все предприятия, не производящие товары первой необходимости

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о новых мерах, направленных на сдерживание коронавирусной пандемии. "Сегодня мы намерены сделать еще один шаг. Мы решили закрыть на всей территории страны предприятия, которые производят товары и услуги, не относящиеся к категории первой необходимости", - подчеркнул Конте.

Вместе с тем, как уточнил Конте, супермаркеты, аптеки, банки, почтовые отделения будут продолжать работу в привычном режиме.

Премьер, назвавший сложившуюся в Италии ситуацию "самым страшным кризисом после Второй мировой войны", также заверил, что принятые меры дадут ожидаемый эффект, только если они будут исполнятся со всей ответственностью. "Только таким образом мы сможем защититься сами и защитить тех, кого мы любим", - пояснил Джузеппе Конте.

Сегодня в Италии от вируса скончались 793 человека. На сегодняшний день это абсолютный рекорд для страны за сутки.

"Смерть многих наших соотечественников. Это боль, которая обновляется с каждым днем. Эти смерти для нас, учитывая нашу систему ценностей, не просто сухая статистика. Тех, кого мы сегодня оплакиваем, это истории семей, которые теряют самых родных для себя людей", - заключил Конте.