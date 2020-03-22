В секторе Газа зафиксированы два первых случая заражения коронавирусом

Замминистра здравоохранения Палестины Юсеф Абу ар-Риш сообщил о первых двух случаях заражения коронавирусом в секторе Газа. По данным властей, оба заболевших приехали из Пакистана.

Сейчас инфицированные находятся в карантине в городе Рафах на границе с Египтом, пишет РИА Новости. Министерство здравоохранения Палестины порекомендовало закрыть все рестораны, кафе и отменить общие молитвы по пятницам.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (центральная провинция Хубэй). Позже вирус распространился за пределы материкового Китая. В мире заразились уже около 270 тысяч человек, скончались более 11 тысяч пациентов. В России, по последним данным, 306 заболевших.