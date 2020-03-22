Указ губернатора Воронежской области от 20 марта 2020 года № 113-у "О введении в Воронежской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Воронежской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлением администрации Воронежской области от 10.02.2006 № 90 "О Воронежской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 "О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", от 31.01.2020 № 3 "О проведении дополнительных санитарно­-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019- nCoV", от 02.03.2020 № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", от 13.03.2020 № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения Covid-2019", с учетом протокола заседания комиссии правительства Воронежской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 20.03.2020 № 5 и в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации на территории Воронежской области, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV (далее - коронавирус), в целях обеспечения предотвращения завоза и распространения коронавируса постановляю:

1. Установить на территории Воронежской области с 20.00 часов 20 марта 2020 года для органов управления и сил Воронежской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ТП РСЧС) режим функционирования повышенной готовности.

2. К проведению мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайной ситуации привлечь силы и средства первого эшелона (постоянной готовности) ТП РСЧС в соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 02.10.2015 № 766 "О силах и средствах Воронежской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".

3. Границами территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, определить административную границу Воронежской области.

4. Возложить организацию мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайной ситуации, проводимых на территории Воронежской области, на первого заместителя председателя правительства Воронежской области Попова В.Б.

5. Руководителям органов управления ТПРСЧС обеспечить исполнение распоряжения губернатора Воронежской области от 17.03.2020 № 30-рг "О мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Воронежской области".

6. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и городских округов Воронежской области:

- принять оперативные меры по предупреждению возникновения и развития чрезвычайной ситуации, снижению размеров ущерба и потерь в случае ее возникновения; - организовать информирование населения о складывающейся обстановке;

- организовать проведение мероприятий по защите и жизнеобеспечению населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

7. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Воронежской области:

- уточнить планы действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением особо опасных инфекционных заболеваний;

- привести при необходимости силы и средства ТП РСЧС в готовность к реагированию на чрезвычайную ситуацию, сформировать оперативные группы и при необходимости организовать выдвижение их в предполагаемые районы действий;

- уточнить количество резервов материальных ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций и при необходимости их восполнить;

- организовать функционирование телефона горячей линии с предоставлением обобщенной информации, поступившей на телефон горячей линии в департамент здравоохранения Воронежской области;

- обеспечить информирование руководителей федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Воронежской области, органов местного самоуправления Воронежской области и организаций, расположенных на территории Воронежской области, а также населения об изменении обстановки;

- обеспечить информирование населения о приемах и способах защиты от возможной чрезвычайной ситуации.

8. Гражданам Российской Федерации, находящимся на территории Воронежской области, их объединениям, в том числе юридическим лицам, приостановить (перенести) организацию и проведение мероприятий (в том числе деловых, культурных, развлекательных и спортивных) с участием свыше 50 человек в период действия настоящего указа, за исключением случаев, предусмотренных решением оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавируса на территории Воронежской области.

9. Исполнительным органам государственной власти Воронежской области, подведомственным им организациям на срок действия настоящего указа обеспечить отмену (перенос):

- запланированных ими к проведению на территории Воронежской области театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно­развлекательных, спортивных и других мероприятий;

- выезда организованных групп обучающихся и воспитанников подведомственных организаций за пределы Воронежской области;

- запланированных посещений территории Воронежской области организованными группами обучающихся и воспитанников организаций, осуществляющих деятельность за пределами Воронежской области.

10. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности губернатора Воронежской области С.Б.Трухачев







