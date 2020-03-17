Распоряжение губернатора Воронежской области от 17 марта 2020 года № 30-рг "О мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Воронежской области"

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 16 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)":

1. Рекомендовать главе городского округа город Воронеж Кстенину В.Ю. ввести режим повышенной готовности на территории городского округа город Воронеж.

2. Исполнительным органам государственной власти Воронежской области, подведомственным им организациям отменить проведение запланированных массовых мероприятий (в том числе деловых, спортивных, культурных, образовательных, развлекательных) на период действия настоящего распоряжения.

3. Рекомендовать гражданам Российской Федерации, находящимся на территории Воронежской области (далее - граждане), их объединениям, в том числе юридическим лицам, воздержаться от организации и проведения массовых мероприятий (в том числе деловых, культурных, развлекательных и спортивных) с участием свыше 50 человек либо с участием представителей иностранных государств в период действия настоящего распоряжения, за исключением случаев, предусмотренных решением оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (далее - коронавирусная инфекция) на территории Воронежской области.

4. Рекомендовать гражданам воздержаться:

- от поездок за пределы Российской Федерации и в субъекты Российской Федерации, эпидемически неблагополучные по коронавирусной инфекции, в соответствии с информацией, размещенной на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.rospotrebnadzor.ru) (далее - субъекты Российской Федерации, неблагополучные по коронавирусной инфекции);

- посещения любых массовых мероприятий (в том числе деловых, культурных, развлекательных и спортивных);

- посещения мест массового скопления людей.

5. Рекомендовать гражданам, посещавшим иностранные государства (Китайская Народная Республика, Республика Корея, Итальянская Республика, Исламская Республика Иран, Французская Республика, Федеративная Республика Германия, Королевство Испания и иные страны), где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, в соответствии с информацией, размещенной на сайте Всемирной организации здравоохранения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.who.int):

- незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на территориях, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, контактную информацию по номеру телефона горячей линии департамента здравоохранения Воронежской области: 8 (473) 212-64-42;

- обеспечить самоизоляцию на дому на 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию;

- при появлении признаков инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому с вызовом медицинского работника без посещения медицинских организаций и сообщить по номеру телефона горячей линии департамента здравоохранения Воронежской области: 8 (473) 212-64-42.

6. Рекомендовать работодателям, осуществляющим свою деятельность на территории Воронежской области:

- оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому в установленный срок (14 дней) при возвращении из стран (Китайская Народная Республика, Республика Корея, Итальянская Республика, Исламская Республика Иран, Французская Республика, Федеративная Республика Германия, Королевство Испания и иные страны), где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции;

- воздержаться от направления работников в командировки за пределы Российской Федерации и в субъекты Российской Федерации, неблагополучные по коронавирусной инфекции, от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от участия в таких мероприятиях;

- осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) и недопущение нахождения таких работников на рабочем месте;

- при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области незамедлительно представлять информацию о всех контактах работника, заболевшего коронавирусной инфекцией, в связи с исполнением им трудовых функций, а также организовать проведение дезинфекции помещений, где находился указанный заболевший работник;

- активизировать внедрение дистанционных способов проведения собраний, совещаний и иных подобных мероприятий с использованием сетей связи общего пользования;

- перевести работников (часть работников) на дистанционную работу.

7. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей, а также деятельность по перевозке воздушным, железнодорожным, автомобильным и другими видами транспорта, ежедневно проводить мероприятия по дезинфекции.

8. Организациям, осуществляющим образовательную деятельность:

- осуществлять мероприятия по выявлению обучающихся с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) и недопущению нахождения таких обучающихся в этих организациях;

- обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений указанных организаций;

- ограничить въезд и выезд организованных групп обучающихся на территорию Воронежской области и за ее пределы.

9. Исключить направление лиц, замещающих государственные должности Воронежской области, в служебные командировки (выезды) на территории иностранных государств.

Осуществлять командировки указанных лиц в субъекты Российской Федерации, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в исключительных случаях по решению губернатора Воронежской области или уполномоченного им лица.

10. Руководителям исполнительных органов государственной власти Воронежской области:

- не инициировать направление лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Воронежской области, и иных работников в служебные командировки на территории иностранных государств;

- инициировать направление лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Воронежской области, и иных работников в служебные командировки в субъекты Российской Федерации, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в исключительных случаях по решению представителя нанимателя (работодателя); - отказаться от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от участия в указанных мероприятиях, за исключением мероприятий, проведение которых и участие в которых осуществляется по поручению губернатора Воронежской области;

- обеспечить в пределах компетенции информирование населения о мерах по противодействию распространению в Воронежской области коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, предусмотренных настоящим распоряжением;

- оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении требований и рекомендаций, предусмотренных настоящим распоряжением;

- обеспечить выполнение требований и рекомендаций, предусмотренных настоящим распоряжением, в подведомственных организациях.

11. Рекомендовать органам местного самоуправления Воронежской области:

- отменить проведение запланированных массовых мероприятий (в том числе деловых, спортивных, культурных, образовательных, развлекательных) на период действия настоящего распоряжения;

- воздержаться от направления лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы, и иных работников в служебные командировки на территории иностранных государств;

- осуществлять направление лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы, в служебные командировки в субъекты Российской Федерации, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в исключительных случаях;

- оказывать содействие и обеспечить условия для выполнения медицинскими организациями функций по оказанию медицинской помощи и обеспечению санитарно-противоэпидемических мероприятий;

- обеспечить в пределах компетенции информирование населения о мерах по противодействию распространению в Воронежской области коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, предусмотренных настоящим распоряжением;

- оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении рекомендаций, предусмотренных настоящим распоряжением.

12. Рекомендовать руководителям государственных органов Воронежской области обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных настоящим распоряжением.

13. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, расположенным на территории Воронежской области:

- оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении рекомендаций, предусмотренных настоящим распоряжением;

- оказывать в пределах компетенции содействие государственным органам Воронежской области и органам местного самоуправления Воронежской области в реализации мер по противодействию распространению в Воронежской области коронавирусной инфекции.

14. Департаменту здравоохранения Воронежской области (Щукин):

- обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пункте 4 настоящего распоряжения;

- обеспечить координацию деятельности медицинских организаций Воронежской области, направленной на готовность к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.), отбору биологического материала и направлению его для исследования на коронавирусную инфекцию;

- обеспечить подготовку медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно, для изоляции и госпитализации лиц с симптомами, не исключающими коронавирусную инфекцию, в условиях, специально созданных для данного контингента больных;

- обеспечить изоляцию граждан, у которых по результатам лабораторных исследований подтверждено наличие коронавирусной инфекции;

- увеличить количество операторов, работающих на горячей линии по номеру телефона: 8 (473) 212-64-42.

15. Департаменту предпринимательства и торговли Воронежской области (Корчевников) обеспечить взаимодействие с организациями в сфере развития туризма и туристской индустрии по вопросам разъяснения гражданам, планирующим выезд за пределы Российской Федерации, мер по профилактике коронавирусной инфекции и рекомендаций, предусмотренных настоящим распоряжением.

16. Управлению региональной политики правительства Воронежской области (Холод) совместно с департаментом здравоохранения Воронежской области (Щукин) организовать ежедневное информирование населения о правилах поведения при появлении симптомов коронавирусной инфекции, о мерах по противодействию распространению в Воронежской области коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, предусмотренных настоящим распоряжением.

17. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Исполняющий обязанности губернатора Воронежской области С.Б.Трухачев







