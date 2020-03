Адам Ламберт из Queen может сыграть Джорджа Майкла

38-летний американский певец-гей Адам Ламберт предложил себя на главную роль в биографическом фильме о Джордже Майкле, который мог бы составить своеобразный триптих с лентами про Фредди Меркьюри и Элтона Джона.

При этом нужно обратить внимание, что Ламберт не чужд большим экранам и в той же "Богемской рапсодии" появляется в небольшой роли водителя (в титрах не указан).

Плюс на счету Ламберта роли в "Лузерах", "Шоу ужасов Рокки Хоррора" (2016 года), озвучка анимационной ленты "Playmobil фильм: Через вселенные".

Кроме того необходимо напомнить, что в ноября 2011-го Ламберт присоединился к Queen в роли солиста на MTV Europe Music Awards в Белфасте, спев The Show Must Go On, We Will Rock You и We Are The Champions. После чего Роджер Тейлор заявил, что Ламберт - "действительно великий исполнитель с удивительным голосом".

Как считает артист, картина про Майкла могла бы получиться "реально очень крутой", поскольку - чувствует Адам - мы многого про него не знаем. И покопаться в биографии покойного было бы крайне познавательно, передает его слова Metro.

Джордж Майкл умер на Рождество в 2016-м. Смерть певца дала повод массе спекуляций и скандалов.