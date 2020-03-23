Новости

Юрий Лоза рассказал, чем заняться на карантине 12:22
Барбара Брыльска борется с раком 12:04
Актер Идрис Эльба заразил жену коронавирусом 11:30
Коронавирус не помешает сиквелу "Чудо-женщины" выйти в кинотеатрах 11:10
СМИ сообщили, что Харви Вайнштейн заразился коронавирусом 10:53

Адам Ламберт из Queen может сыграть Джорджа Майкла

Новости
    23.03.2020, 11:51
Текст:   Олег Усков
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

38-летний американский певец-гей Адам Ламберт предложил себя на главную роль в биографическом фильме о Джордже Майкле, который мог бы составить своеобразный триптих с лентами про Фредди Меркьюри и Элтона Джона.

Фото: twitter.com/ poeetweet
Участник группы Bon Jovi Дэвид Брайан заболел коронавирусом

При этом нужно обратить внимание, что Ламберт не чужд большим экранам и в той же "Богемской рапсодии" появляется в небольшой роли водителя (в титрах не указан).

Плюс на счету Ламберта роли в "Лузерах", "Шоу ужасов Рокки Хоррора" (2016 года), озвучка анимационной ленты "Playmobil фильм: Через вселенные".

Кроме того необходимо напомнить, что в ноября 2011-го Ламберт присоединился к Queen в роли солиста на MTV Europe Music Awards в Белфасте, спев The Show Must Go On, We Will Rock You и We Are The Champions. После чего Роджер Тейлор заявил, что Ламберт - "действительно великий исполнитель с удивительным голосом".

Как считает артист, картина про Майкла могла бы получиться "реально очень крутой", поскольку - чувствует Адам - мы многого про него не знаем. И покопаться в биографии покойного было бы крайне познавательно, передает его слова Metro.

Джордж Майкл умер на Рождество в 2016-м. Смерть певца дала повод массе спекуляций и скандалов.

Новости

У всей семьи актрисы Деби Мейзар нашли коронавирус 22.03.2020
Участник группы Bon Jovi Дэвид Брайан заболел коронавирусом 22.03.2020
Пласидо Доминго заболел коронавирусом 22.03.2020
Ванесса Паради вновь заступилась за Джонни Деппа 22.03.2020
⧣ США
Фото: twitter.com/ digitalspy
Фото: как могли выглядеть герои "Властелина колец" с другим кастом 22.03.2020
Финальный трейлер "Призрака в доспехах" от Netflix взбесил фанатов 22.03.2020
Вышел новый трейлер сериала HBO "Беги" 21.03.2020
⧣ Соединенное Королевство
Фото: kinopoisk.ru
Британские СМИ сообщили о пьяном дебоше, который учинил Шон Бин 21.03.2020
Эмилия Кларк заявила, что недовольна финалом "Игры престолов" 20.03.2020
Котики против коронавируса: питомец Энтони Хопкинса взорвал интернет 19.03.2020
⧣ музыка
Фото: twitter.com/GraceSlick_JA
Умер музыкант и кинематографист Джерри Слик 21.03.2020
Умер Кенни Роджерс 21.03.2020
Организаторы "Евровидения" объяснили, что дальше будет с конкурсом 21.03.2020