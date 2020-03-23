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СМИ сообщили, что Харви Вайнштейн заразился коронавирусом 10:53

Актер Идрис Эльба заразил жену коронавирусом

Новости
    23.03.2020, 11:30
Текст:   Олег Усков
Фото: UPI Фото: UPI
Фото: UPI

Сабрина, супруга британского актера Идриса Эльбы, подхватившего коронавирус, отказалась изолироваться от него. И через неделю тоже заразилась.

Фото: REUTERS/ Mike Segar
СМИ сообщили, что Харви Вайнштейн заразился коронавирусом

Об этом пишет Daily Mail.

Свое решение не избегать опасности Сабрина в комментарии Опре Уинфри объяснила "супружеским инстинктом" и желанием поддержать актера и позаботиться о нем.

При этом женщина заверяет, что чувствует себя хорошо и никакие явные симптомы болезни у нее не проявились. Тем не менее пара продолжает оставаться в изоляции, где они играют в шахматы и стараются "оставаться креативными". Что бы это ни значило.

По словам Сабрины, она ни о чем не жалеет.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заболела вся семья актрисы Деби Мейзар.

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