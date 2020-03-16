Актер Идрис Эльба заразился коронавирусом

47-летний британский актер Идрис Эльба, помимо прочего - признанный в 2018 году самым сексуальным актером Земли, заразился коронавирусом. О чем сам сообщил только что через Twitter-аккаунт.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ — Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020

Как рассказал Эльба, результаты теста были получены им сегодня утром.

По словам актера, чувствует он себя хорошо, и симптомов болезни пока нет, но изолироваться в любом случае было необходимо.

При этом Идрис призывает подписчиков не поддаваться панике и обещает сообщать им о своем дальнейшем состоянии.

Идрис Эльба родился в 1972 году в Лондоне. Сниматься начал в девяностые. На счету - фильмы и сериалы "Рок-н-рольщик", "Прослушка", "Прометей", "Лютер", "28 недель спустя", "Солдаты Буффало", "Тихоокеанский рубеж", "Стартрек: Бесконечность", "Форсаж: Хоббс и Шоу", серия кинокомиксов Marvel (Хейсмдалл).

Ранее коронавирусом заразились Том Хэнкс с женой, из-за чего были свернуты съемки байопика Элвиса Пресли, в котором у Тома одна из главных ролей, а также украинская и французская актриса Ольга Куриленко.