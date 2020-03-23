Ангела Меркель будет управлять Германией из дома

Сначала глава правительства объявила на пресс-конференции об утверждении строжайшего плана по ограничению контактов между гражданами, а потом сама узнала, что у врача, делавшего ей на прошлой неделе профилактическую прививку, подтвердился коронавирус. "Канцлер Германии отправляется на карантин, будет регулярно делать тесты на COVID-19 и работать из дома", - подтвердил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт.
Теперь немецкому правительству предстоит срочно перестроить работу на новые рельсы. Генеральная репетиция уже состоялась в минувшее воскресенье, когда Ангела Меркель провела совещание с премьерами всех 16 федеральных земель в новом формате видеоконференции. На нем как раз и обсуждался вопрос о введении мер по "максимальной изоляции" граждан. Правда, не все прошло гладко, и даже без угрозы демарша не обошлось. Как стало известно Die Welt, премьер-министр Баварии Маркус Зедер, возглавляющий Христианско-социальный союз (местную партию, составляющую альянс с христианскими демократами), "чуть не вышел из трансляции" из-за нападок своего коллеги, премьера земли Северный Рейн-Вестфалия Армина Лашета.
Господин Лашет, который не скрывает притязаний на пост главы ХДС, в последние дни попал под шквал критики за "мягкотелость" в борьбе с коронавирусом. Не в пример ему баварский премьер еще в минувшую пятницу посадил земляков на строжайший карантин, разрешив им выходить из дома лишь в случае острой нужды. И уж, конечно, - никаких публичных мероприятий, вечеринок и даже прогулок небольшими компаниями. Баварцы, кстати, ограничения дружно поддержали. Но Лашет обвинил Зедера, "не согласовавшего действия с Берлином", в самоуправстве и возглавил сепаратные консультации с лидерами 11 земель. Они подготовили для канцлера свою "дорожную карту" по общегерманскому карантину, включающую рекомендацию не собираться в публичных местах группами больше пяти человек.
"На совещании царила очень конфронтационная атмосфера", - подтвердил собеседник издания. Примирить оппонентов волевым решением смогла лишь Меркель, представив собственный, куда менее либеральный план действий. Разбиться по парам, держать дистанцию в полтора метра, приостановить работу общепита и львиной доли предприятий в сфере услуг, за исключением сервисов по доставке еды - эти предписания обжалованию не подлежат, нарушителей ждут гигантские штрафы и даже уголовное наказание.
В ближайшие пару недель Меркель продолжит управлять страной в ручном режиме. На пресс-конференции она упомянула, что активно поддерживает рабочие контакты по телефону и скайпу. Правда, деликатные вопросы, связанные с безопасностью, по мобильному все же не обсудишь. Так что в Берлине надеются, что никаких ЧП, требующих присутствия канцлера на рабочем месте, за эти две недели не случится.
Немецкие СМИ выяснили, как Меркель подготовилась к карантину. Накануне канцлер появилась на пороге берлинского супермаркета на Моренштрассе, где ее частенько можно увидеть. Несмотря на угрозу подхватить злосчастный вирус в людном месте, глава правительства ФРГ осталась верна себе и сама пришла за покупками. А заодно подала немцам пример того, как не поддаваться панике. Репортерам телеканала RTL удалось разглядеть продуктовую тележку госпожи Меркель. В ней обнаружились "всего одна небольшая упаковка туалетной бумаги", гель для душа и четыре бутылки белого вина - при ближайшем рассмотрении оно оказалось итальянским.