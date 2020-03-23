Ангела Меркель будет управлять Германией из дома

В то время как в ближайшие две недели немцы перестанут стричься, делать маникюр, массажи и тату, пить пиво в барах и вообще собираться больше, чем по двое, канцлеру Германии Ангеле Меркель предстоит руководить страной "на удаленке". Накануне вечером на головы жителей ФРГ обрушилось сразу несколько сенсационных новостей.

Сначала глава правительства объявила на пресс-конференции об утверждении строжайшего плана по ограничению контактов между гражданами, а потом сама узнала, что у врача, делавшего ей на прошлой неделе профилактическую прививку, подтвердился коронавирус. "Канцлер Германии отправляется на карантин, будет регулярно делать тесты на COVID-19 и работать из дома", - подтвердил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт.

Теперь немецкому правительству предстоит срочно перестроить работу на новые рельсы. Генеральная репетиция уже состоялась в минувшее воскресенье, когда Ангела Меркель провела совещание с премьерами всех 16 федеральных земель в новом формате видеоконференции. На нем как раз и обсуждался вопрос о введении мер по "максимальной изоляции" граждан. Правда, не все прошло гладко, и даже без угрозы демарша не обошлось. Как стало известно Die Welt, премьер-министр Баварии Маркус Зедер, возглавляющий Христианско-социальный союз (местную партию, составляющую альянс с христианскими демократами), "чуть не вышел из трансляции" из-за нападок своего коллеги, премьера земли Северный Рейн-Вестфалия Армина Лашета.

Господин Лашет, который не скрывает притязаний на пост главы ХДС, в последние дни попал под шквал критики за "мягкотелость" в борьбе с коронавирусом. Не в пример ему баварский премьер еще в минувшую пятницу посадил земляков на строжайший карантин, разрешив им выходить из дома лишь в случае острой нужды. И уж, конечно, - никаких публичных мероприятий, вечеринок и даже прогулок небольшими компаниями. Баварцы, кстати, ограничения дружно поддержали. Но Лашет обвинил Зедера, "не согласовавшего действия с Берлином", в самоуправстве и возглавил сепаратные консультации с лидерами 11 земель. Они подготовили для канцлера свою "дорожную карту" по общегерманскому карантину, включающую рекомендацию не собираться в публичных местах группами больше пяти человек.

Канцлер ФРГ теперь будет проводить совещания и встречи по телефону и видеосвязи

"На совещании царила очень конфронтационная атмосфера", - подтвердил собеседник издания. Примирить оппонентов волевым решением смогла лишь Меркель, представив собственный, куда менее либеральный план действий. Разбиться по парам, держать дистанцию в полтора метра, приостановить работу общепита и львиной доли предприятий в сфере услуг, за исключением сервисов по доставке еды - эти предписания обжалованию не подлежат, нарушителей ждут гигантские штрафы и даже уголовное наказание.

В ближайшие пару недель Меркель продолжит управлять страной в ручном режиме. На пресс-конференции она упомянула, что активно поддерживает рабочие контакты по телефону и скайпу. Правда, деликатные вопросы, связанные с безопасностью, по мобильному все же не обсудишь. Так что в Берлине надеются, что никаких ЧП, требующих присутствия канцлера на рабочем месте, за эти две недели не случится.

Между тем

Немецкие СМИ выяснили, как Меркель подготовилась к карантину. Накануне канцлер появилась на пороге берлинского супермаркета на Моренштрассе, где ее частенько можно увидеть. Несмотря на угрозу подхватить злосчастный вирус в людном месте, глава правительства ФРГ осталась верна себе и сама пришла за покупками. А заодно подала немцам пример того, как не поддаваться панике. Репортерам телеканала RTL удалось разглядеть продуктовую тележку госпожи Меркель. В ней обнаружились "всего одна небольшая упаковка туалетной бумаги", гель для душа и четыре бутылки белого вина - при ближайшем рассмотрении оно оказалось итальянским.