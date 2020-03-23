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23.03.2020 10:02
Рубрика: Российский автопром

Aurus продолжает работу над "царь-двигателем"

Текст: Валерий Карташов
Фото: Валерий Карташов Фото: Валерий Карташов
Фото: Валерий Карташов

В рамках проекта "Единая модульная платформа" московский институт ФГУП НАМИ совместно с Porsche Engineering разработал семейство модульных двигателей. Самым мощным из них является V12, который был представлен ещё в 2016 на Московском автосалоне. Объем мотора составляет 6,6 литра, мощность 850 л.с. и 1320 Нм крутящий момент. Он обладает четырьмя турбинами, непосредственным впрыском топлива и системой изменения фаз газораспределения.

По слухам, в НАМИ до сих пор трудятся над V12. В итоге пока блоки цилиндров берут у некой компании из Кореи.

Фото: Валерий Карташов
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"Российская газета" решила выяснить у пресс-службы НАМИ ситуацию с мотором V12 для автомобилей Aurus. Нам опровергли данные о проблеме с литьем.

"В настоящий момент в НАМИ продолжается работа над двигателем V12. Проблем с литьем не существует. На данный момент это вся информация, которую я могу вам озвучить", - рассказал Андрей Гармай, заместитель генерального директора ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ" по работе со СМИ.

Напомним, в данный момент российская "люксовая" марка Aurus оснащает свои полноприводные автомобили гибридной силовой установкой, включающей в себя 598-сильный бензиновый двигатель V8 с двойным турбонаддувом объемом 4,4 литра, который агрегатируется электромотором и высоковольтной батареей. Мотор работает в паре с 9-ступенчатым российским "автоматом" KATE R932.

Помимо этого, заложена также 2,2-литровая рядная "четверка" (атмосферная или с одинарным турбонаддувом), которая является производным от вышеупомянутого 4,4-литрового V8. Все силовые агрегаты разрабатывались в сотрудничестве с Porsche Engineering.

Фото: скриншот с youtube.com
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Напомним, московский институт ФГУП НАМИ начал работать над Aurus в рамках проекта "Единая модульная платформа" в конце 2012 года. В результате создана унифицированная платформа и линейка автомобилей представительского на её базе. В полном составе семейство будет включать: седан Senat S600, лимузин Senat L700, минивэн Arsenal, внедорожник Komendant, Senat Cabriolet, мотоцикл и вертолёт. Не исключено появление купе.

На первых порах Aurus собирают на мощностях ФГУП НАМИ в Москве, они позволяют мелкосерийно выпускать 150-200 машин в год. В 2021 году к уже серийному производству машин присоединится завод Sollers (индустриальный партнер НАМИ) в Елабуге, это позволит увеличить объемы их выпуска до 5000 единиц в год. Aurus уже получил более 700 предзаказов, а первые товарные экземпляры для частных клиентов выпустят в мае 2021 года.

#Кортеж