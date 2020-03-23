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23.03.2020 11:38
Рубрика: В мире

Аваков предупредил украинцев о грозящем им голоде

Текст: Юрий Когалов

Без помощи государства украинцы могут не пережить карантин, введенный из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом предупредил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Фото: EPA-EFE/DAVID MARIUZ
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"Будем честными, большинство людей в Украине живут, не имея существенных финансовых накоплений, многие семьи живут, что называется, от зарплаты до зарплаты… А у нас коронавирус и карантин. Многие предприятия останавливаются, карантинные меры заставляют закрываться принудительно много маленьких компаний и бизнесов. Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью - купить еду и лекарства", - написал он на своей странице в Facebook.

В связи с этим он предложил реализовать ряд мер. Например, ввести специальные выплаты из государственного бюджета в качестве пособия по вынужденной безработице (до 2,5-3 тысяч гривен), предусмотреть льготы по ряду коммунальных платежей (аж до 75 процентов, и это при том что во многих городах Украины и так часто отключают свет и воду за неуплату), остановить начисление процентов по кредитам, запретить увольнение людей с госслужбы.

Если с последними мерами все понятно, то откуда взять средства на выполнение первых двух пунктов, неизвестно. Аваков и сам признает, что не знает, какие выплаты потянет бюджет. "У государства и сейчас бюджет трещит по швам - денег нет, а на фоне надвигающегося мирового экономического кризиса и вовсе трудности катастрофические… Придется на пару месяцев пойти на экстраординарные шаги. Макро-финансовые и экономические", - отметил он.

Фото: REUTERS/Oleh Tereshchenko
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Тут речь идет о пересмотре госбюджета, создании стабилизационного фонда, заключении соглашения с МВФ, реструктуризации внешнего долга при сохранении инвестиционных проектов и введения доступных кредитов для бизнеса.

"Это, в конце концов, не выверенная программа и точно не агитка, а лишь ключевые принципы и необходимые меры, которые считаю нужным принять, с компетентным глубоким анализом, коррекцией и комплексом иных действий", - отметил Аваков. "Без этих и других экстраординарных мер - нам будет чудовищно сложно!" - подчеркнул он.

Напомним, в конце декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. ВОЗ признала ситуацию чрезвычайной. Согласно последним данным, число инфицированных коронавирусом COVID-19 превысило 300 тысяч человек. Случаи заболевания зарегистрированы в 150 странах мира. На Украине подтверждены 73 случая. Власти страны уже объявили карантин, в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях введен режим чрезвычайной ситуации.

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