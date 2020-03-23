Беспилотная маршрутка: КамАЗ будущего

Авторы канала на Youtube "ПриветТачка" рассказали о беспилотном электробусе КамАЗ-1221 Ш.А.Т.Л., который протестировали на территории инновационного центра в Сколково.

Первый демонстрационный макет "Шатла" впервые был продемонстрирован ещё в 2016 году. В 2018 году КамАЗ представил уже второе поколение модели. Ш.А.Т.Л. расшифровывается как Широко Адаптивная Транспортная Логистика.

Беспилотник КамАЗ-1221 Ш.А.Т.Л. 2.0 является полностью функциональным прототипом. По сравнению с ходовым макетом "Шатла" 1.0 он отличается более футуристическим дизайном, формой светотехники и композитными кузовными панелями, а также раздвижными дверьми и конфигурацией стекол. Концепция осталась прежней. "Шатл" - это некий "вагончик" со сдвижными дверями и максимальным объемом пространства в салоне. Внутри могут разместиться до 12 пассажиров, традиционные органы управления и водительское место отсутствуют в принципе.

Беспилотный электробус относится к категории М2 и предназначен для передвижения по дорогам с твердым покрытием с использованием данных цифровых карт, систем навигации и органов технического зрения. Кузов электробуса выполнен из композитных материалов для экономии веса, несущая рама изготовлена из алюминия. Помимо пассажирской версии, на этой же базе возможно создание легких грузовичков с автономным управлением.

В движение "Шатл" приводится электромотором мощностью 74 кВт. Пространство под днищем занимают блоки литий-ионных батарей совокупной емкостью 35,5 кВт•ч. Заявленный запас хода 120 км. Максимальная скорость беспилотника составляет 110 км/ч, но пока ограничена 40 км/ч - до этого порога системы автоматического управления работают стабильно. Они включают в себя два лидара, установленных на крыше, а также блоки камер и ультразвуковых датчиков, размещенные по всему периметру кузова. Подвеска независимая, а для лучшей маневренности все колёса способны поворачиваться. Ведущей может быть как одна ось, так и обе.

Остановки беспилотник может совершать только на заранее запрограммированных пунктах. Интерфейс машины позволяет пассажиру управлять системой открывания дверей, системой выбора остановочного пункта для высадки, остановкой по требованию, аварийной остановкой, вызовом помощи, ручным открыванием дверей, а также использовать USB-порт для зарядки электронных устройств.

КамАЗ-1221 Ш.А.Т.Л разработан Камским автозаводом совместно с московским институтом ФГУП НАМИ. Последний отвечал за интеллектуальную систему автопилота, инженерную проработку и постройку прототипов. По сути КамАЗ в этом проекте является инвестором.

Серийное производство "Шатла" должно начаться в 2021-2022 гг. Запустить беспилотник в массовую эксплуатацию могут не ранее 2023-2024 года. Выпуск планируется наладить на мощностях КамАЗа. Всё зависит от сертификации модели и наличия законодательной базы.