Блогеры заморозили BMW, а затем попытались его завести

Заводить автомобиль на морозе, да еще и старый, с повидавшим виды аккумулятором - сомнительное удовольствие. В Сети есть сотни драматических историй об этом и тысячи остроумных лайфхаков для попавших в такую переделку водителей. Казалось бы, тема изучена давно и со всех сторон, но новосибирские блогеры с канала "Гараж 54" сумели увидеть в ней новый, неожиданный ракурс. Они решили довести критическую ситуацию до крайности и заморозить машину в кубе льда. Заведется ли она после этого?

Для эксперимента выбрали старый BMW, переживший уже не один такой опыт в творческой лаборатории блогеров. Из досок сколотили опалубку и стали потихоньку заливать несчастный автомобиль водой (дело, напомним, происходит в Сибири, где температура днем пока еще не выше -5 по Цельсию), пока тот не превратился в ледяной параллелепипед. Ну и провода для зажигания предусмотрительно вывели наружу, чтобы заводить без проблем, и печку в салоне оставили включенной.

Машина, к удивлению самих участников эксперимента, после стояния во льду завелась. Но тронуться места или хотя бы самостоятельно разморозиться, конечно же не смогла. Лед с несчастного автомобиля пришлось срезать бензопилой, откалывать ломом, а потом еще и звать на помощь трактор.