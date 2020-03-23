Цена российской пшеницы превысила стоимость нефти

Рост цен на зерно - следствие ослабления рубля и высоких мировых цен, считает директор "Совэкона" Андрей Сизов. За прошлую неделю цены на зерно на мировых биржах уверенно росли, цена российской пшеницы установилась на уровне 207 долларов за тонну.

В этой ситуации экспортеры поднимают закупочные цены. При этом российские аграрии не склонны сейчас придерживать зерно: им нужны средства на посевную, им нужно освободить склады. Кроме того, к активным действиям их подталкивают слухи о возможном введении ограничений на экспорт зерна.

Пока цены на пшеницу как на внутреннем, так и на мировом рынке на фоне слабого рубля продолжат расти, считают эксперты. Что будет стимулировать экспорт. Впрочем, резкий рост цен может привести к тому, что для экспортеров российская пшеница окажется слишком дорогой, считает Андрей Сизов.