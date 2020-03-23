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Рубрика: Экономика

Мировые цены на нефть обвалились на 9 процентов

Мировые цены на нефть снова устремились вниз после роста в конце прошлой недели.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
В Кремле не считают катастрофой цены на нефть

На торгах в Лондоне стоимость нефти марки Brent с поставкой в мае составляет 25,01 доллара за баррель (минус 7,9 процента). А нефть марки WTI подешевела на 7,5 процента (21,06 доллара за баррель). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные бирж.

За последние 10 дней цены на "черное золото" поднималась только дважды, а падали 8 раз. В связи с этим власти Техаса впервые почти за полвека заявили о возможном сокращении нефтедобычи. Как пишет газета The Wall Street Journal, всего за одну неделю число действующих нефтяных буровых установок в США уменьшилось на 19 - до 664.

А вот в России, по данным "Интерфакс", среднесуточная добыча "черного золота" увеличилась на 107 тысяч 000 баррелей в сутки. Напомним, нефтяная война между РФ и Саудовской Аравией привела к резкому падению цен на нефть.

Экономика Отрасли Нефть и газ Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках Цена на нефть

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