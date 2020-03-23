ЦИК готовится к общероссийскому голосованию по плану

"На сегодняшний день избирательными комиссиями начата работа по информированию граждан о проведении общероссийского голосования: запущен официальный сайт конституция2020.рф, в регионах размещены билборды и иная наружная реклама", - говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе уточнили, что "если ситуация с коронавирусом будет складываться неблагоприятно, и если будет принято решение о переносе общероссийского голосования, то ЦИК России готова в любой момент все мероприятия приостановить и продолжить после возобновления кампании".

Напомним, 20 марта Центризбирком утвердил календарный план подготовки к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию и порядок его проведения.

В соответствии с планом, с 22 марта избиркомы начинают информационную кампанию, а с 25 марта должна заработать система "Мобильный избиратель", которая позволит принять участие в голосовании на любом удобном участке в России и за ее пределами.