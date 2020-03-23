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Дешевые смартфоны Xiaomi и Nokia научатся нормально фотографировать

Текст:   Антон Благовещенский
23.03.2020,  
14:12
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Компания Google выпустила приложение камеры под названием Camera Go, которое вдохнет новую жизнь в погрустневшие смартфоны под управлением Android Go.

На базе этой облегченной платформы работают дешевые и маломощные устройства с одним гигабайтом оперативной памяти и 8 (иногда 16) гигабайтами постоянной.

Первым смартфоном, который получит новое приложение, станет Nokia 1.3, анонсированный ранее в этом месяце. В список устройств, работающих под управлением Android Go, также входят Samsung Galaxy J2 Core, Alcatel 1, Huawey Y5 Lite, ZTE Blade L8, Nokia 2 и Nokia 1 Plus, Ulefone Note 7, Xiaomi Redmi Go и ряд других моделей.

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Приложение Google Camera считается эталонным в среде фанатов Android - главным образом благодаря качеству снимков и скорости работы. Camera Go не получит всех функций "большого" приложения, но останется нетребовательным к ресурсам и обеспечит высокое качество фото, в том числе благодаря портретному и ночному режимам.

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