Дешевые смартфоны Xiaomi и Nokia научатся нормально фотографировать

Компания Google выпустила приложение камеры под названием Camera Go, которое вдохнет новую жизнь в погрустневшие смартфоны под управлением Android Go.

На базе этой облегченной платформы работают дешевые и маломощные устройства с одним гигабайтом оперативной памяти и 8 (иногда 16) гигабайтами постоянной.

Первым смартфоном, который получит новое приложение, станет Nokia 1.3, анонсированный ранее в этом месяце. В список устройств, работающих под управлением Android Go, также входят Samsung Galaxy J2 Core, Alcatel 1, Huawey Y5 Lite, ZTE Blade L8, Nokia 2 и Nokia 1 Plus, Ulefone Note 7, Xiaomi Redmi Go и ряд других моделей.

Приложение Google Camera считается эталонным в среде фанатов Android - главным образом благодаря качеству снимков и скорости работы. Camera Go не получит всех функций "большого" приложения, но останется нетребовательным к ресурсам и обеспечит высокое качество фото, в том числе благодаря портретному и ночному режимам.