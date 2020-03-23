Главный эпидемиолог России объяснил ситуацию с COVID-19 в Италии

По его словам, к неконтролируемой вспышке инфекции в Италии и высокой смертности привело несколько причин.

Во-первых, на первом этапе итальянская служба здравоохранения и власти "не очень внимательно отнеслись к угрозе распространения инфекции" и запоздали с ограничительными мерами. Вторая причина, объясняющая высокий уровень смертности, - это высокая продолжительность жизни в Италии и высокая доля людей старшего возраста в структуре населения.

"В абсолютном большинстве случаев - 98 процентах - умирают люди старше 60 лет, а в возрастной группе старше 80 лет смертность достигает 16-18 процентов, все это мы видим сейчас и в Италии", - сказал Николай Брико.

Третья причина - недостаточная готовность медицинских учреждений к подобной вспышке и такому большому количеству тяжелых пациентов, нуждающихся в подключении к аппарату искусственной вентиляции легких или требующих проведения процедуры ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации).

Еще один негативный фактор - население страны также оказалось не способным серьезно отнестись к угрозе эпидемии, многие нарушали и до сих пор нарушают правила социальной изоляции, нахождения на карантине. Но в условиях, когда у части граждан заболевание протекает бессимптомно, они продолжают распространять инфекцию, - отметил главный эпидемиолог Минздрава.

По мнению эксперта, в условиях отсутствия вакцины самый эффективный способ сдержать распространение нового коронавируса - это соблюдение социальной изоляции (то есть максимально возможного сокращения времени пребывания в людных местах", а в случае необходимости - самоизоляции и карантина.