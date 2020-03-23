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23.03.2020 16:23
Рубрика: В мире

Губернатор Пьемонта вылечился от коронавируса

Текст: Юрий Когалов

Губернатор итальянской области Пьемонт Альберто Чирио вылечился от коронавируса нового типа. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

Фото: EPA-EFE/CESARE ABBATE
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"Я выздоровел. Только что получил результаты, которые дали отрицательный результат", - написал Чирио. О том, что он оказался среди инфицированных, стало известно 8 марта. После встрече глав регионов в Риме политик решил в качестве меры предосторожности сделать тест на COVID-19. Результаты оказались положительными. Но это не помешало ему продолжить руководить регионом.

Чирио не единственный итальянский губернатор, заразившийся коронавирусом. Глава области Лацио Никола Дзингаретти подхватил инфекцию примерно в то же время, но еще продолжает лечение.

Напомним, в конце декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. ВОЗ признала ситуацию чрезвычайной. Согласно последним данным, число инфицированных коронавирусом COVID-19 превысило 300 тысяч человек. Случаи заболевания зарегистрированы в 150 странах мира. В Италии отмечено 59138 случаев. 5,4 тысячи человек скончались.

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