Губернатор Пьемонта вылечился от коронавируса

Губернатор итальянской области Пьемонт Альберто Чирио вылечился от коронавируса нового типа. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

"Я выздоровел. Только что получил результаты, которые дали отрицательный результат", - написал Чирио. О том, что он оказался среди инфицированных, стало известно 8 марта. После встрече глав регионов в Риме политик решил в качестве меры предосторожности сделать тест на COVID-19. Результаты оказались положительными. Но это не помешало ему продолжить руководить регионом.

Чирио не единственный итальянский губернатор, заразившийся коронавирусом. Глава области Лацио Никола Дзингаретти подхватил инфекцию примерно в то же время, но еще продолжает лечение.

Напомним, в конце декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. ВОЗ признала ситуацию чрезвычайной. Согласно последним данным, число инфицированных коронавирусом COVID-19 превысило 300 тысяч человек. Случаи заболевания зарегистрированы в 150 странах мира. В Италии отмечено 59138 случаев. 5,4 тысячи человек скончались.