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23.03.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Из-за дефолтов бизнеса доллар взлетит на новую высоту

Текст: Георгий Панин
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Рубль накроют дефолты бизнеса вслед за COVID-19 и ценами на нефть. И доллар возьмет новые высоты.

Таков прогноз Ивана Копейкина, руководителя аналитического контента "БКС Брокер". Специально для "Российской газеты" он рассказал о курсах валют этой недели и более дальней перспективы:

Фото: iStock
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- Нефть и распространение коронавируса и на этой неделе будут ключевыми для курса рубля. Между тем, ситуация в среднесрочной перспективе вполне может усугубиться дефолтами различных компаний.

И если ограниченная деятельность компаний будет долгой, то дефолты эти будут не в одном конкретном секторе, а, вероятно, по всему отраслевому спектру.

Но в краткосрочной перспективе действия Центробанков, а именно вливание огромной массы денежной ликвидности должны помочь несколько стабилизировать рынки. В последние недели можно было наблюдать снижение ставок или расширение стимулирования со стороны ФРС США, Европейского ЦБ, Банка Англии, Банка Японии, Народного банка Китая и других.

Дополнительное стимулирование при скоординированном участии мировых ЦБ, ранее почти всегда становилось поводом для активных покупок на финансовых рынках. Безусловно, то, что было ранее, не обязательно должно случаться в будущем, но история чаще повторяется чем наоборот.

При этом действия Банка России также будут в ближайшее время сдерживать рубль от сильных колебаний. На мой взгляд, была очень своевременно анонсирована дополнительная продажа валюты, а также аукционы по предоставлению дополнительной ликвидности.

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
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Теперь, что касается цен на нефть. Способствовать их стабилизации вполне может довольно высокая вероятность, что страны ОПЕК+ снова сядут за стол переговоров. А спрос на "черное золото" локально могут увеличить закупки нефти со стороны США в стратегический резерв и увеличение их в связи с низкими ценами со стороны Китая.

Поэтому в краткосрочной перспективе я бы не паниковал. Вероятность доллара закрепиться выше 82, а евро выше 90 в ближайшие дни пока не очень высокая.

Впрочем, еще одной волны обесценивания рубля и других рисковых активов на фоне дефолтов ряда компаний я все-таки жду. Но, на мой взгляд, она случится не ранее чем через несколько месяцев. И в этом случае мы вполне можем увидеть доллар выше отметки 90 рублей.

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