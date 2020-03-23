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23 марта 2020 г.

Указ главы Республики Крым от 23 марта 2020 года № 68-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

Дата подписания 23 марта 2020 г.
Опубликован 23 марта 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым"

В соответствии со статьями 64, 65 Конституции Республики Крым, Законом Республики Крым от 09 декабря 2014 года № 25-ЗРК/2014 "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций", с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Крым постановляю:

Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

пункт 2 Указа изложить в следующей редакции:

"2. Запретить на территории Республики Крым на период действия режима "Повышенная готовность" проведение массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных, развлекательных, а также публичных, организаторами проведения которых являются органы государственной власти Республики Крым и органы местного самоуправления в Республике Крым";

пункт 12 Указа изложить в следующей редакции:

"12. Временно, с 23 марта по 12 апреля 2020 года включительно, учредителям образовательных организаций негосударственной формы собственности, исполнительным органам государственной власти Республики Крым, органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, осуществляющим функции и полномочия учредителей образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей и взрослых, среднего профессионального образования, высшего образования, организациям, осуществляющим спортивную подготовку, приостановить посещение обучающимися образовательных организаций.

Перевести обучающихся образовательных организаций на реализацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (после завершения каникулярного периода), дополнительного образования детей и взрослых, среднего профессионального образования, высшего образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

По заявлению родителей или иных законных представителей детей организовать работу дежурных групп в общеобразовательных организациях для учеников 1-4 классов численностью не более 12 человек.

Обеспечить функционирование дошкольных образовательных организаций в штатном режиме. Родители самостоятельно принимают решение о посещении ребенком дошкольной образовательной организации.

В дошкольных образовательных организациях усилить меры по обеспечению безопасных условий пребывания детей".

Глава Республики Крым С.Аксенов




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