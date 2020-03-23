Курс доллара превысил 81 рубль

Курс российской валюты снижается к доллару и евро на открытии торгов в понедельник, следует из данных Московской биржи.

На 10.05 мск доллар на максимуме поднимался до 81,49 рубля, а евро добирался до отметки 87,22 рубля. Фондовые индексы Мосбиржи и РТС открыли торги падением на 4% и 6% соответственно. Позднее снижение индексов замедлилось, а курсу рубля удалось немного откатиться назад.

Российский рынок по-прежнему следует за динамикой мировых рынков и ценами на нефть. В понедельник баррель нефти марки Brent дешевел почти до 20 долларов, утром он колебался уже возле 26 долларов за баррель, что все равно на 3% дешевле уровня предыдущего закрытия.

На мировых рынках продолжается неразбериха, вызванная мерами борьбы с коронавирусом, констатирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Долларовая ликвидность остается в дефиците, даже после массированных вливаний ФРС США.

Число заболевших вирусом в мире превысило 332 тысячи, а летальных исходов подбирается к 15 тысячам. В Китае заявляют о том, что 90% пациентов с коронавирусом уже выздоровели, а прирост числа заболевших, в основном, происходит за счет въезжающих граждан. Тем не менее фьючерсы на американские индексы вновь достигали лимита падения, говорит Кочетков.