Медведев поручил ЕР разработать меры поддержки медиков

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поручил партии разработать предложения по дополнительной поддержке работников здравоохранения, работающих сверхурочно в условиях пандемии коронавируса.

В частности, ставится задача обеспечить врачей масками и антисептиками, на которые сегодня увеличен спрос в больницах, сообщают в пресс-службе партии.

Кроме того будет оказана помощь семьям медиков, работающих сверхурочно. Так, волонтеры "Единой России" готовы оказывать помощь на дому, доставлять продукты и товары первой необходимости, предоставлять транспортные услуги и другую необходимую поддержку.

Ранее Владимир Путин поручил правительству и регионам решить вопрос с дополнительной поддержкой врачей, борющихся с коронавирусом, увеличить фонд оплаты труда сотрудников Роспотребнадзора, участковых, медперсонала скорой помощи и ФАПов.